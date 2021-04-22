Из квартирного пожара в Купчино спасли двоих. Скорая везёт их в больницу

Почти пятьдесят спасателей привлекли к тушению пожара, разгоревшегося в панельной девятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга 22 апреля. Из квартиры успели вывести двоих.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области, пожар на Софийской улице, 32/3, локализован в 11:11. В двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат площадью 30 квадратных метров и пять квадратных метров коридора.
«Из квартиры эвакуированы два человека», — сообщают в ведомстве. В пресс-службе Городской станции скорой помощи «Фонтанке» добавили, что мужчину и женщину в настоящее время везут в стационары, тяжесть их состояния уточняется.
Пожарных на Софийскую вызвали немногим позже половины десятого утра. В МЧС сообщали, что горят помещения на трёх этажах, из-за угрозы распространения сотрудники работали по повышенному номеру сложности. Сейчас ранг пожара снижен, в тушении задействованы 11 расчётов и 48 человек.