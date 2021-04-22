Из квартирного пожара в Купчино спасли двоих. Скорая везёт их в больницу

Почти пятьдесят спасателей привлекли к тушению пожара, разгоревшегося в панельной девятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга 22 апреля. Из квартиры успели вывести двоих.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области, пожар на Софийской улице, 32/3, локализован в 11:11. В двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат площадью 30 квадратных метров и пять квадратных метров коридора.

«Из квартиры эвакуированы два человека», — сообщают в ведомстве. В пресс-службе Городской станции скорой помощи «Фонтанке» добавили, что мужчину и женщину в настоящее время везут в стационары, тяжесть их состояния уточняется.