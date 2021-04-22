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Из квартирного пожара в Купчино спасли двоих. Скорая везёт их в больницу

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на юге Петербурга

Почти пятьдесят спасателей привлекли к тушению пожара, разгоревшегося в панельной девятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга 22 апреля. Из квартиры успели вывести двоих.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области, пожар на Софийской улице, 32/3, локализован в 11:11. В двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат площадью 30 квадратных метров и пять квадратных метров коридора.

«Из квартиры эвакуированы два человека», — сообщают в ведомстве. В пресс-службе Городской станции скорой помощи «Фонтанке» добавили, что мужчину и женщину в настоящее время везут в стационары, тяжесть их состояния уточняется.

Пожарных на Софийскую вызвали немногим позже половины десятого утра. В МЧС сообщали, что горят помещения на трёх этажах, из-за угрозы распространения сотрудники работали по повышенному номеру сложности. Сейчас ранг пожара снижен, в тушении задействованы 11 расчётов и 48 человек.

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Комментарии (2)

Vikilein
Что это за двухкомнатная квартира в девятиэтажной панельке с комнатой площадью аж в 30 кв. метров?
DEMOMON
Маргиналы?..
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