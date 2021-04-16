Все взять и поделить. Как приживается шеринг на российской почве

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Бизнес уже отреагировал на запрос нового клиента — сегодня можно совместно воспользоваться частным самолетом или яхтой, поселиться в жилье с близкими по духу людьми, взять самокат или праздничную одежду напрокат вместо покупки. Куда движется экономика шеринга, рассказали участники круглого стола «Фонтанки». Можно поделить даже самолет Ярче всего экономика шеринга проявилась в недвижимости (коливинги, коворкинги) и в транспорте (каршеринги). Однако автомобили — не единственный вид транспорта, который можно арендовать и поделить.

Так, Группа компаний Take (в ее составе TakeJet, TakeHeli, TakeBoat) вот уже более 13 лет развивает несколько направлений аренды и совместного использования различных видов транспорта: частных самолетов, вертолетов, яхт и катеров. Как рассказал владелец и генеральный директор компании Евгений Волин, шеринг самолетов начал свою историю в 2013 году, когда появилась возможность продавать перелет частным самолетом по частям. Сумму аренды всего частного самолета с 12 креслами, которая условно стоит 30 тысяч евро, делили на количество кресел. Это делало перелет доступным для тех, кто не мог забронировать борт целиком. Но сначала данный формат заходил тяжело: люди, летающие бизнес-джетами, не воспринимали такую схему и не понимали, зачем что-то с кем-то делить. Однако картина неожиданно поменялась. — В наше интересное время пандемии произошел колоссальный всплеск именно шеринга, — рассказал Волин. — Покресельная продажа частных самолетов взлетела в период ограничений, ведь тогда кроме как частным бортом в принципе невозможно было куда-то улететь. И те, кто раньше предпочитал лететь в одиночестве, с удовольствием делили борт с другими пассажирами. Это, во-первых, показало возможность реализации принципа шеринга в целом, а во вторых — дало хорошую экономию. Мы можем организовать рейс туда, куда улететь нельзя или где локдаун. Сейчас мы дорабатываем мобильные приложения и сайты, где создали расписание с вылетами частного борта. Абсолютно любой человек может забронировать себе место. Например, сейчас у нас самое популярное направление перелетов — в Ниццу или Монако из Москвы. Напрямую туда не прилететь без резидентства и множества документов, но мы летаем до Италии, откуда ехать час на машине. Или мы летаем до Риги, откуда можно отправиться дальше по Европе. Перед новым годом особым спросом пользовались перелеты в Дубаи, на Мальдивы или по Европе.

Что касается вертолётов, тут шеринг как был, так и есть. Но вертолеты пока используются в первую очередь в экскурсионных целях. Как отметил Евгений Волин, пока развитие малой авиации в стране осложняется законодательными проблемами — в отличие от США, где буквально во дворе ранчо можно поставить вертолет и летать к другу на дачу или по коммерческим маршрутам. Третье направление шеринга компании — Take Boat, аренда яхт и катеров, а также продажа билетов на экскурсионные маршруты и программы. В этом году бизнесмены запускают новый формат — Take Boat Х: что-то среднее между Яндекс.Такси и YouDrive. При этом судном управляет все же капитан. — Мы решаем проблему того, что в теплый сезон не найти катер для простой прогулки. Теперь, чтобы по воде добраться из точки А в точку Б, можно будет отследить онлайн, когда освободится ближайший катер, или заказать свободный — сообщение придет капитану. Все как у водителей, только здесь мы планируем шеринг между несколькими людьми, когда можно забронировать место в катере на прогулки и экскурсии. Растущий спрос на такие услуги показывает, что мы движемся в правильном направлении, а тренды говорят, что скоро будут шерить все, что возможно.

Шеринг эмоций вместо вещей Шеринг в недвижимости в Петербурге постепенно тоже набирает обороты. Так, например, в группе компаний Becar есть два глобальных столпа шеринга. Это гибкие офисы GrowUp и Vertical — отели совершенного другого формата, нежели классические гостиницы на рынке Петербурга. — Мы поняли за время первой волны, что сидя на удалёнке в замкнутом пространстве, люди сильно истосковались по общению. — сообщил директор по развитию сети отелей Vertical компании Becar Asset management Николай Пана. — Мы немного переформатировали концепцию отеля и сделали его своего рода большим коливингом, первым в России. Мы все так же работали как классический отель, предлагая долгосрочную и среднесрочную аренду гостям, но при этом насыщали их пребывание событиями и мероприятиями в общественных зонах, чтобы гости могли общаться. Стало понятно, что люди сейчас готовы шерить не только комнаты, но и эмоции, готовы делиться опытом и перенимать опыт других. Мы ушли от аренды квадратных метров в аренду настроения, стиля, атмосферы — и это очень хорошо «полетело» в период коронавируса.

По словам эксперта, хоть коворкинги и просели в период пандемии, все же сейчас уровень вакансии там постепенно снижается и формат снова набирает обороты. А вот отели показали уверенный рост: в частности, Vertical, загрузка которого составила около 75%.

Экономика молодых При этом некоторые эксперты относятся к явлению шеринга скептически — по крайней мере, к его перспективам в нашей стране. Но и они признают, что новый продукт найдет своего потребителя. — Коливинг — по сути, это арендуемая комната в модной «коммуналке», — считает Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg. — Пока проекты в большинстве своем выглядят именно так. Советскому человеку, изнуренному коммунальным советским прошлым, такую идею не продать, потому что люди хотят иметь жилье свое и отдельное. Но подрастает новое поколение, не обладающее этим опытом: они более охотно будут пользоваться этим форматом сожительства. С точки зрения инвестора, конечно, сдавать 10 комнат отдельно выгоднее, чем десятикомнатную квартиру целиком. И наверное, выгоднее, чем делать 10 отдельных апартаментов: в каждый апартамент нужно заводить воду, канализацию, делать кухню и т.д. — а в коливинге на этом можно сэкономить.

По мнению Пашкова, коворкинги — более понятный и более популярный формат. Есть очевидные выгоды по сравнению с традиционным офисом: готовые «под ключ» рабочие места, количество которых можно оперативно как увеличить, так и сократить. Кроме скорости, мобильности и вариативности коворкинги полностью обеспечены всей инфраструктурой, необходимой для жизни офиса. — Изначально формат был рассчитан на фрилансеров, которые не привязаны к какому-то конкретному офису или работодателю, жесткому графику работы, — пояснил он. — А развиваются коворкинги, скорее, как формат сервисных офисов для корпоративных клиентов, где последние получают полностью готовый объект, все его обслуживание и за счет этого в некотором смысле упрощают для себя организацию работы. Спрос на гибкие рабочие пространства будет расти, однако при этом они не станут заменой традиционным офисам. Мы ожидаем, что интерес к ним сохранится: и большие, и маленькие бизнесы рассматривают этот формат, поскольку он позволяет быть более мобильным в непростое время.

— Нельзя сказать, что все обнищали и поэтому стали пользоваться шерингом, — заявил Евгений Волин. — Просто все ищут возможность построить бизнес-процессы так, чтобы получить желаемое за меньшие деньги. Аудитория, которая могла себе позволить арендовать частный самолет, никуда не делась. Просто сейчас в мире все поменялось, в каких-то бизнесах снизилась маржинальность и увеличилась конкуренция, так что можно отказаться от былого комфорта или где-то «подвинуться» в своих убеждениях. Я могу позволить себе такси представительского класса, но иногда мне просто удобно воспользоваться каршерингом — и ничего страшного я в этом не вижу. Новые клиенты Digital- или гик-экономика бежит вперёд — соответственно и пользователей становится все больше. К тому же, по крайней мере в гостиничном секторе, глобально поменялась целевая аудитория, отметил Николай Пана: «Путешественники 30–35 лет, так называемые миллениалы, сейчас максимально платежеспособны. При этом у них другие ценности — они понимают, что накапливать нет смысла, готовы жить моментом, жертвовать накоплением ради получения социального опыта». Даже в России во время второй волны вируса осенью наблюдалась активная миграция проектных сотрудников из Москвы и Санкт-Петербурга — они просто уезжали, арендовали на новом месте квартиры и спокойно работали на удалёнке. А накопление и правда привязывает их к месту и ограничивает мобильность. — Разброс наших клиентов по возрасту — от 18 до 45 лет, — уточнил Пана. — В основном это молодежь 25–30 лет, занятая в сферах, не требующих работы в офисе с 9 до 18. Но в нашем отеле, например, живет проектный сотрудники «Газпрома» 45 лет, а также дизайнеры одежды, тестировщики компьютерных игр, стартаперы, тиктокеры и инфлюенсеры — в общем, представители огромного пула новых digital-профессий, которые не привязаны к определенному месту. Им нужен только хороший интернет, стол да кофе-пойнт. — У нас по всем трем направлениям — разные клиенты, — добавил Евгений Волин. — Это предприниматели и селебрити, топ-менеджеры, владельцы бизнеса, у которых есть доход хотя бы от миллиона рублей, позволяющий забронировать не частный борт, а услугу джет-шаттла за 4–5 тысяч евро. В вертолётах чек начинается от 7 тысяч рублей за экскурсию, которую многие могут себе позволить. А кто-то платит несколько сотен тысяч — смотря куда нужно улететь. С катерами тоже разброс большой, но молодёжь в возрасте 30–35 лет составляет там примерно 80% аудитории. В яхтах цена начинается от 30 тысяч рублей за час, возрастной ценз уже повышается до 45–50 лет. Более-менее однородная аудитория разве что в бизнес-авиации. Рынок и будущее Стоимость услуги, которая шерится, более доступна, подчеркивает Евгений Волин. Маржинальность разделенных перелетов даже выше, чем при продаже целого самолета, но для действующего бизнес-механизма нужно проделать колоссальную работу. — Я думаю, вся эта история возникла, чтобы увеличить пул клиентов, которым станет доступен продукт или услуга, — полагает эксперт. — Да, я вижу в этом перспективу. Но, естественно, здесь есть и определенные риски. Бизнес-модель предполагает, что заплатить за перелет должны, к примеру, десять человек, чтобы мы получили прибыль с одного рейса. Если мы рейс не заполняем, это риск убытков. Если говорить о каршерингах, то они проделали огромную работу с точки зрения безопасности и контроля, чтобы все работало и приносило прибыль. Как мне кажется, в этом отношении у каршеринговых фирм все равно очень серьезные риски, так как сложно шерить то, что не контролируется со стороны компании, а отдается под ответственность клиента. Но все же развитие сегмента говорит о большой востребованности. Сейчас происходит переход от экономики вещей к цифровой экономике, уточнил Николай Пана. По факту, любую материальную и даже и нематериальную ценность можно разделить. Пандемия дала толчок digital-революции, которая и так назревала. По его словам, гик-экономика даст возможность бизнесу оптимизировать косты: например, не держать штатного сотрудника в офисе, а найти его где-нибудь за Уралом. Из наиболее вероятных тенденций, по мнению Николая Пана, назревает переход всего шеринга в диджитал — с возможным привлечением технологий виртуальной реальности. Евгений Волин согласился, что все идет к диджитализации. По его мнению, сегодня шерится именно то, что изначально не каждый может себе позволить: что-то дорогое или труднодоступное, или нерегулярное, не в рамках расписания. Перспективу шеринга эксперт видит в области новых продуктов и сервисов, чего-то ограниченного — по запросу, а также в сегменте дорогого и элитного продукта, которым все бы хотели владеть. — Я вижу, что шеринг будет работать в покупках премиальных вещей, — пояснил Волин. — Если можно будет летать на Луну и всего раз в год, надо будет ждать — проще скинуться и коллективно инициировать продукты и сервисы. В Америке есть примеры — компания с парком в 200 самолетов дает возможность выкупить долю частного самолета и пользоваться им по расписанию. Я вижу такую историю в будущем и с автомобилями — купить Майбах на пятерых проще, если каждый сам купить его не в состоянии. То же самое начинается в сегменте крупных яхт размером в 40–70 метров, на которых владельцы проводят от недели до месяца, а все остальное время они просто стоят на Средиземном море и тянут деньги. Такие яхты можно шерить по времени в период навигации — это выйдет выгоднее. В целом, шеринг подстегивает и потребление, и экономику, дает денежные поступления бизнесу и в бюджет, особенно в условиях ограниченного роста доходов и платежеспособного спроса, отметили эксперты. Кроме того, история с шерингом, во-первых, расширяет воронку конечных потребителей продукции, во-вторых, дополнительно дает стимул самому поставщику услуг максимально нарастить свои обороты и расширяться. Поэтому польза есть с обеих сторон — как для бизнеса, так и для потребителя. Анна Романова, «Фонтанка.ру»