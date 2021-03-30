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23 апреля — правовая дискуссия «Банкиры и застройщики 2021»

Правовая дискуссия на «Фонтанке» о финансировании строительства.

Фото: https://pixabay.com
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Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей органов власти, судей, консультантов, строительные и кредитные организации, а также всех участников рынка, имеющих отношение к самым разным видам финансирования строительства, на десятую правовую дискуссию «Банкиры и застройщики», которая состоится 23 апреля 2021 года. Делегаты дискуссии обсудят последние тренды на пересечении финансового и строительного рынков и расскажут о своем опыте решения актуальных проблем.

Дата: 23 апреля 2021 года

Время: 12:00 — 17:00

Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.

Темы к обсуждению:

1. Проектное финансирование строительства многоквартирных домов. Два года с эскроу-счетами.

a. Опыт банков

b. Опыт застройщиков

2. Онлайн-продажи недвижимости и другие пост-ковидные тренды.

a. Опыт банков

b. Опыт застройщиков

3. Льготная ипотека: pro et contra

a. Позиция банков

b. Позиция застройщиков

4. Финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры.

5. Тренды рынка земельных участков под застройку.

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

 

План мероприятий
Фото: https://pixabay.com

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