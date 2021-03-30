23 апреля — правовая дискуссия «Банкиры и застройщики 2021»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей органов власти, судей, консультантов, строительные и кредитные организации, а также всех участников рынка, имеющих отношение к самым разным видам финансирования строительства, на десятую правовую дискуссию «Банкиры и застройщики», которая состоится 23 апреля 2021 года. Делегаты дискуссии обсудят последние тренды на пересечении финансового и строительного рынков и расскажут о своем опыте решения актуальных проблем.
Дата: 23 апреля 2021 года
Время: 12:00 — 17:00
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.
Темы к обсуждению:
1. Проектное финансирование строительства многоквартирных домов. Два года с эскроу-счетами.
a. Опыт банков
b. Опыт застройщиков
2. Онлайн-продажи недвижимости и другие пост-ковидные тренды.
a. Опыт банков
b. Опыт застройщиков
3. Льготная ипотека: pro et contra
a. Позиция банков
b. Позиция застройщиков
4. Финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры.
5. Тренды рынка земельных участков под застройку.
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru