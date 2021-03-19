22 апреля — круглый стол «Петербург vs Ленобласть. Где строить и жить будем?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какая доля покупателей в агломерации приходится сейчас на город, и какая — на область?
- Почему сократился спрос на жилье в Ленобласти?
- Какие локации в Петербурге и Ленобласти пользуются сейчас наибольшим спросом?
- Разница в цене — насколько она важна и за счет чего складывается? Есть ли в городской черте локации, где цена аналогична области?
- В каких направлениях может развиваться застройка в области, чтобы привлечь городских покупателей?
- Какие факторы помимо цены могут привлекать покупателей?
Активность девелоперов волнами перемещается из города в область и обратно. Массовая застройка Всеволожского района привела к созданию там целых городов-сателлитов в Мурино и Кудрово. Сейчас там реализуются последние проекты, но есть еще резервы и на юге города, да и на севере тоже есть незастроенные участки. Однако крупные проекты в Каменке, редевелопмент промышленных территорий в городской черте оттягивают спрос из области. В каком направлении продолжится развитие агломерации — обсудим на круглом столе.
Приглашаем к участию представителей строительных компаний.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru