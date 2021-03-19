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22 апреля — круглый стол «Петербург vs Ленобласть. Где строить и жить будем?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Петербург vs Ленобласть. Где строить и жить будем?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какая доля покупателей в агломерации приходится сейчас на город, и какая — на область?
  • Почему сократился спрос на жилье в Ленобласти?
  • Какие локации в Петербурге и Ленобласти пользуются сейчас наибольшим спросом?
  • Разница в цене — насколько она важна и за счет чего складывается? Есть ли в городской черте локации, где цена аналогична области?
  • В каких направлениях может развиваться застройка в области, чтобы привлечь городских покупателей?
  • Какие факторы помимо цены могут привлекать покупателей?

Активность девелоперов волнами перемещается из города в область и обратно. Массовая застройка Всеволожского района привела к созданию там целых городов-сателлитов в Мурино и Кудрово. Сейчас там реализуются последние проекты, но есть еще резервы и на юге города, да и на севере тоже есть незастроенные участки. Однако крупные проекты в Каменке, редевелопмент промышленных территорий в городской черте оттягивают спрос из области. В каком направлении продолжится развитие агломерации — обсудим на круглом столе.

Приглашаем к участию представителей строительных компаний.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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