Запись с регистратора с подробным рассказом водитель прислал в редакцию «Фонтанки» 7 января. В непонятную ситуацию на дороге он попал утром, когда, как утверждает, совершенно спокойно ехал в потоке по трассе «Сортавала» в сторону Приозёрска. Размеренное движение нарушили два чёрных «Мерседеса-Бенц». Один обогнал, вынуждая тормозить, второй пристроился слева так, что перекрыл возможность перестроиться в соседний ряд.

Участником необычного дорожного происшествия стал автомобилист из Петербурга. На трассе А-121 «Сортавала» его подрезали, блокировали и прижимали к обочине чёрные «Мерседесы» с людьми в костюмах. Финал оказался неожиданным для всех.

Притиснувшись к отбойнику, водитель вывернулся, но через несколько метров был зажат у противоположного ограждения. Общения с ним искал мужчина в вязаной шапке и тёмной куртке с неразборчивой эмблемой на плече. Он активно жестикулировал, подсказывая водителю выйти из машины.



«Неадекват набросился на автомобиль, потом открыл мою дверь и набросился и на меня тоже», — рассказывает читатель то, что не попало на видео. Сдав назад, он объехал «Мерседесы», однако вскоре снова вынужден был остановиться. Компанию мужчине в шапке составили двое представительного вида пассажиров в костюмах и при галстуках.



Судя по лицам, вот-вот можно было ждать требований, но произошло непредвиденное. «У неадеквата что-то пошло не так, и он пошёл обратно в машину. А потом вышел поплакать. Не знаю, умывался он там или ещё что-то делал, но лужа под ним была. Факт на видео. После этого они деловито сфотографировали авто и уехали», — продолжил читатель, добавив, что уже написал заявление о нападении, но загадочных пассажиров чёрных «Мерседесов» искать едва ли станет. «Россия, 2021 год. Будьте всегда готовы к такому», — предостерегает он.