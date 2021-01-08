FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -14
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Под Петербургом «Мерседесы»-близнецы с непростыми номерами гоняли водителя. Странную развязку снял видеорегистратор

Участником необычного дорожного происшествия стал автомобилист из Петербурга. На трассе А-121 «Сортавала» его подрезали, блокировали и прижимали к обочине чёрные «Мерседесы» с людьми в костюмах. Финал оказался неожиданным для всех.

Запись с регистратора с подробным рассказом водитель прислал в редакцию «Фонтанки» 7 января. В непонятную ситуацию на дороге он попал утром, когда, как утверждает, совершенно спокойно ехал в потоке по трассе «Сортавала» в сторону Приозёрска. Размеренное движение нарушили два чёрных «Мерседеса-Бенц». Один обогнал, вынуждая тормозить, второй пристроился слева так, что перекрыл возможность перестроиться в соседний ряд.

читатель «Фонтанки»

Притиснувшись к отбойнику, водитель вывернулся, но через несколько метров был зажат у противоположного ограждения. Общения с ним искал мужчина в вязаной шапке и тёмной куртке с неразборчивой эмблемой на плече. Он активно жестикулировал, подсказывая водителю выйти из машины.

«Неадекват набросился на автомобиль, потом открыл мою дверь и набросился и на меня тоже», — рассказывает читатель то, что не попало на видео. Сдав назад, он объехал «Мерседесы», однако вскоре снова вынужден был остановиться. Компанию мужчине в шапке составили двое представительного вида пассажиров в костюмах и при галстуках.

Судя по лицам, вот-вот можно было ждать требований, но произошло непредвиденное. «У неадеквата что-то пошло не так, и он пошёл обратно в машину. А потом вышел поплакать. Не знаю, умывался он там или ещё что-то делал, но лужа под ним была. Факт на видео. После этого они деловито сфотографировали авто и уехали», — продолжил читатель, добавив, что уже написал заявление о нападении, но загадочных пассажиров чёрных «Мерседесов» искать едва ли станет. «Россия, 2021 год. Будьте всегда готовы к такому», — предостерегает он.

«Мерседес» с номером о927тт78 периодически «всплывает» на форумах и в пабликах в контексте своеобразной трактовки ПДД.

Так, в 2012 году он стал героем видео о хаме на дороге, а четырьмя годами ранее его фотографировали на тротуаре на Васильевском острове. При этом неподалёку была припаркована почти точная копия, но 98-го региона. В комментариях отмечали, что «сладкая парочка» частенько ездит вместе так, что «в глазах двоится».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

petrowich
какого ещё ПриозЁрска?
Mash
Зря баллоном залил, нажил себе проблем автор.
264534031
Потому что мусора получают деньги от него, наверное это банально
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний