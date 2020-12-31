Салюты и фейерверки в Петербурге запускать можно только здесь — смотри список площадок

Любителям красочных шоу на ночном небе выделили специальные места для безопасного запуска фейерверков и салютов в новогоднюю ночь. Их список приводит городское управление МЧС.
В него вошли 33 площадки в разных районах Петербурга. В перечень, например, включены Муринский и Пионерский парки, парк «Малиновка», сад Декабристов на улице Уральской и сад на Неве вдоль Смольнинской набережной, а также несколько скверов и пляжей.
Полный список:
1. парк Строителей, между домами № 14 и № 20 по Искровскому проспекту
2. аллея по улице Прибрежной у дома № 9
3. Канонерский остров, д. 8, лит. А
4. Пулковский парк (Парк Городов-Героев (Московское ш., дом 1)
5. парк «Малиновка» (пр. Косыгина)
6. Стрельна, Нижняя дорога (возле дома 2 по ул. Пристанской)
7. г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводной, Озерковой, Самсоньевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковой
8. г. Петергоф, участок восточнее Ропшинского шоссе в сторону КАД
9. г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улиц Ботанической и Шахматова
10. г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта
11. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК (ул. Литке, д.10)
12. Парк культуры и отдыха г. Колпино (на острове Чухонка)
13. центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана)
14. сквер между Бухарестской улицей и Загребским бульваром
15. парк Интернационалистов (вдоль Южного шоссе)
16. парк Героев-Пожарных (вдоль улицы Димитрова)
17. Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская» («Прибалтийская площадь)
18. сад Декабристов на улице Уральской
19. сад на Неве вдоль Смольнинской набережной
20. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса
21. парк 300-летия образования Красного Села, (ул. Освобождения, напротив д. 25)
22. сквер напротив здания по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42
23. сквер напротив здания по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16
24. территория у Верхнего Суздальского озера
25. территория у Среднего Суздальского озера
26. территория у Ольгинского пруда
27. Пионерский парк
28. Муринский парк
29. г. Сестрорецк, парковка парка «Дубки»
30. г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
31. г. Зеленогорск, Банковская площадь
32. пос. Ушково, территория пляжа
33. территория парка «Озеро Долгое»
Для тех, кто ещё не придумал, как занять себя в новогодние праздники, «Фонтанка» подготовила гид по предстоящим событиям в Петербурге, а также ещё раз напомнила, какие ограничения действуют в городе на этот период в связи с пандемией.