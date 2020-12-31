Салюты и фейерверки в Петербурге запускать можно только здесь — смотри список площадок

Любителям красочных шоу на ночном небе выделили специальные места для безопасного запуска фейерверков и салютов в новогоднюю ночь. Их список приводит городское управление МЧС.



В него вошли 33 площадки в разных районах Петербурга. В перечень, например, включены Муринский и Пионерский парки, парк «Малиновка», сад Декабристов на улице Уральской и сад на Неве вдоль Смольнинской набережной, а также несколько скверов и пляжей.

Полный список:

1. парк Строителей, между домами № 14 и № 20 по Искровскому проспекту