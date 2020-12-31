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Салюты и фейерверки в Петербурге запускать можно только здесь — смотри список площадок

Где в Петербурге можно запустить фейерверки и салюты в Новый год, решило МЧС. В списке — 33 площадки.

Любителям красочных шоу на ночном небе выделили специальные места для безопасного запуска фейерверков и салютов в новогоднюю ночь. Их список приводит городское управление МЧС.

В него вошли 33 площадки в разных районах Петербурга. В перечень, например, включены Муринский и Пионерский парки, парк «Малиновка», сад Декабристов на улице Уральской и сад на Неве вдоль Смольнинской набережной, а также несколько скверов и пляжей.

Полный список:

1. парк Строителей, между домами № 14 и № 20 по Искровскому проспекту

2. аллея по улице Прибрежной у дома № 9

3. Канонерский остров, д. 8, лит. А

4. Пулковский парк (Парк Городов-Героев (Московское ш., дом 1)

5. парк «Малиновка» (пр. Косыгина)

6. Стрельна, Нижняя дорога (возле дома 2 по ул. Пристанской)

7. г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводной, Озерковой, Самсоньевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковой

8. г. Петергоф, участок восточнее Ропшинского шоссе в сторону КАД

9. г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улиц Ботанической и Шахматова

10. г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта

11. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК (ул. Литке, д.10)

12. Парк культуры и отдыха г. Колпино (на острове Чухонка)

13. центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана)

14. сквер между Бухарестской улицей и Загребским бульваром

15. парк Интернационалистов (вдоль Южного шоссе)

16. парк Героев-Пожарных (вдоль улицы Димитрова)

17. Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская» («Прибалтийская площадь)

18. сад Декабристов на улице Уральской

19. сад на Неве вдоль Смольнинской набережной

20. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса

21. парк 300-летия образования Красного Села, (ул. Освобождения, напротив д. 25)

22. сквер напротив здания по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42

23. сквер напротив здания по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16

24. территория у Верхнего Суздальского озера

25. территория у Среднего Суздальского озера

26. территория у Ольгинского пруда

27. Пионерский парк

28. Муринский парк

29. г. Сестрорецк, парковка парка «Дубки»

30. г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

31. г. Зеленогорск, Банковская площадь

32. пос. Ушково, территория пляжа

33. территория парка «Озеро Долгое»

Для тех, кто ещё не придумал, как занять себя в новогодние праздники, «Фонтанка» подготовила гид по предстоящим событиям в Петербурге, а также ещё раз напомнила, какие ограничения действуют в городе на этот период в связи с пандемией.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Михаил Азаров
Прям так и представляю как все 5 400 000 человек устремляются в эти 33 места, располагаются по 163636 человек и начинают запускать, запускать, запускать салюты. :))
Чёрт Опасный
О да! Ессно вся Охта соберётся и поедет в Малиновку фейерверки запускать!)

И кстати как сии места для массовых сборищ коррелируют с типа режимом ограничений и всё такое?)
Урус-Баши
Запретить продажу новогодней взрывчатки!
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