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«Фонтанка» показывает главную ёлку Петербурга во всей красе

Петербург готов к Новому году: к 20 декабря смонтированы все украшения на улицах, открылась Рождественская ярмарка, а главную героиню праздника презентовали этим вечером: на ёлке на Дворцовой площади зажглись километры гирлянд и сотни лампочек.

«Фонтанка» показывает ель по всей красе:

Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Хауаю
Красиво! Лучше, чем предыдущие искусственные конусы. А что дорогая, так ведь это же не социально значимый продукт типа макарон.
Antar
Елка красивая и ролик красивый. Каждый раз, когда вижу съемки "Фонтанки" с квадрокоптера задаюсь вопросом: "Они действительно честно оформляют разрешение на полет каждый раз?" ))
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