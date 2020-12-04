FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

«Все под контролем». Возмутивший горожан демонтаж исторической двери дома на Некрасова заказал ЖКС

Жителей дома на улице Некрасова, 37, переполошили работы по замене исторической двери на современную металлическую. Они вызвали правоохранительные органы и стали искать виновников. Как выяснилось, компания «МеталлМонтаж» проводила работы по заказу ЖКС № 3 Центрального района. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в фирме.

Днем 4 декабря в парадной дома постройки конца XIX века начали демонтировать историческую дверь из цельного массива дуба. Предполагалось, что ее заменят на современную металлическую. Это вызвало возмущение жильцов и местного активиста, который вызвал сотрудников полиции.

Рабочие успели частично сломать дверь и повредить крепежные элементы. После того как поднялся шум, они ушли. Позднее на место прибыли сотрудники ЖКС № 3 Центрального района, который является управляющей компанией дома, однако они были не в курсе, кто является заказчиком работ, и отмечали, что характер демонтажа не позволяет надеяться, что конструкцию ждет реставрация.

В самом ЖКС «Фонтанке» затруднились дать информацию, кто именно производит замену дверей, сообщив только, что «всё под контролем». Тем не менее в фирме «МеталлМонтаж», логотип которой был на куртке одного из рабочих, подтвердили, что меняют входную дверь в доме на Некрасова по заказу УК.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД рассказали, что днём в полицию Центрального района поступило сообщение о демонтаже исторической двери от жителя дома 37 по улице Некрасова. По прибытии сотрудники полиции обнаружили работников ЖКС, которые осуществляли подготовку по замене двери.

Замена исторических дверей и окон в домах, расположенных в центре города, — больная для петербуржцев тема. Летом прошлого года случился скандал с заменой дверей в Петроградском районе. Периодически во время ремонтных работ из исторических зданий исчезают оригинальные окна или витражи, чаще всего их заменяют современными стеклопакетами, которые портят внешний облик зданий. Дома-памятники защищает от подобного «ремонта» закон об объектах культурного наследия. Однако в случае, если речь идет о фасадной стене исторического здания (построенного до 1917 года), замена все равно требует согласования профильного комитета. В случае дома на Некрасова дверь расположена как раз с лицевой стороны.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Марина Максакова
А чо, и так сойдет. Про металлокерамику - в точку. А так ведь в руководстве ЖКС No1 - люди то из южных регионов в основном
alexadmin
Нашествие варваров. Ладно бы хоть спереть к себе на дачу в Петродворец хотели, так ведь нет, просто сломали...
Коля Мойкин
Надо зубы выломать приказавшему и поставить металлокерамику.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний