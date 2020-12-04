«Все под контролем». Возмутивший горожан демонтаж исторической двери дома на Некрасова заказал ЖКС

Днем 4 декабря в парадной дома постройки конца XIX века начали демонтировать историческую дверь из цельного массива дуба. Предполагалось, что ее заменят на современную металлическую. Это вызвало возмущение жильцов и местного активиста, который вызвал сотрудников полиции.

Жителей дома на улице Некрасова, 37, переполошили работы по замене исторической двери на современную металлическую. Они вызвали правоохранительные органы и стали искать виновников. Как выяснилось, компания «МеталлМонтаж» проводила работы по заказу ЖКС № 3 Центрального района. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в фирме.

Рабочие успели частично сломать дверь и повредить крепежные элементы. После того как поднялся шум, они ушли. Позднее на место прибыли сотрудники ЖКС № 3 Центрального района, который является управляющей компанией дома, однако они были не в курсе, кто является заказчиком работ, и отмечали, что характер демонтажа не позволяет надеяться, что конструкцию ждет реставрация.

В самом ЖКС «Фонтанке» затруднились дать информацию, кто именно производит замену дверей, сообщив только, что «всё под контролем». Тем не менее в фирме «МеталлМонтаж», логотип которой был на куртке одного из рабочих, подтвердили, что меняют входную дверь в доме на Некрасова по заказу УК.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД рассказали, что днём в полицию Центрального района поступило сообщение о демонтаже исторической двери от жителя дома 37 по улице Некрасова. По прибытии сотрудники полиции обнаружили работников ЖКС, которые осуществляли подготовку по замене двери.

Замена исторических дверей и окон в домах, расположенных в центре города, — больная для петербуржцев тема. Летом прошлого года случился скандал с заменой дверей в Петроградском районе. Периодически во время ремонтных работ из исторических зданий исчезают оригинальные окна или витражи, чаще всего их заменяют современными стеклопакетами, которые портят внешний облик зданий. Дома-памятники защищает от подобного «ремонта» закон об объектах культурного наследия. Однако в случае, если речь идет о фасадной стене исторического здания (построенного до 1917 года), замена все равно требует согласования профильного комитета. В случае дома на Некрасова дверь расположена как раз с лицевой стороны.