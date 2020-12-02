В возрасте 86 лет умерла исполнительница главной роли в фильме «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов РФ. Сообщается, что актрисы не стало накануне, 1 декабря. Она долго болела.
«Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка». Эта работа и определила всю ее жизнь и профессию», — сказано в тексте некролога. Коллеги подчеркивают, что она останется в их памяти «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния».
Помимо картины Марлена Хуциева, Нина Иванова появлялась в лентах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть». Она и сама снимала кино: окончив режиссёрские курсы, выпустила несколько сюжетов «Ералаша».
Ранее стало известно, что 2 декабря скончался исполнитель роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» Борис Плотников. Он лежал в больнице с подтверждённым коронавирусом.