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Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова

В возрасте 86 лет умерла исполнительница главной роли в фильме «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов РФ. Сообщается, что актрисы не стало накануне, 1 декабря. Она долго болела.

«Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка». Эта работа и определила всю ее жизнь и профессию», — сказано в тексте некролога. Коллеги подчеркивают, что она останется в их памяти «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния».

Фото: кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

Помимо картины Марлена Хуциева, Нина Иванова появлялась в лентах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть». Она и сама снимала кино: окончив режиссёрские курсы, выпустила несколько сюжетов «Ералаша».

Ранее стало известно, что 2 декабря скончался исполнитель роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» Борис Плотников. Он лежал в больнице с подтверждённым коронавирусом.

Фото: кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

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Комментарии (5)

Danik
Очень и очень жаль! Какие люди уходят...
bluxer
"Жила была девочка" - уникальнейший фильм. Посмотрите, если духу хватит.
Михаил Петров-Водкин
смерть уравняла со "звёздами сериалов"
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