В возрасте 86 лет умерла исполнительница главной роли в фильме «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов РФ. Сообщается, что актрисы не стало накануне, 1 декабря. Она долго болела.



«Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка». Эта работа и определила всю ее жизнь и профессию», — сказано в тексте некролога. Коллеги подчеркивают, что она останется в их памяти «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния».