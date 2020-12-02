Петербуржцам расскажут, как стать космонавтом, как жить в невесомости, и что будет с МКС потом

Космонавт Сергей Авдеев вообще-то физик-ядерщик по первому высшему. Но кандидатскую защищал, видимо, по наболевшей теме: причины световых вспышек в глазах космонавтов. В космос Авдеев летал трижды, в общей сложности пробыл там больше двух лет. Все, что вы хотели знать про орбитальные станции — это к Сергею Васильевичу. Расскажет про первые, к которым грузовой корабль и припарковаться не мог, про «Мир», про МКС — и про то, что будет после нее. Готовьте вопросы, онлайн-дискуссия пройдет 3 декабря, в 19.30, бесплатно. Модерирует встречу известный популяризатор Александр Хохлов — инженер-конструктор космического приборостроения. Трижды прорывался в отряд космонавтов, но до финала не доходил. Зато на себе испытал все трудности. Да и продолжает их испытывать, периодически участвуя в экспериментах космической медицины. Кому нужны подробности — 4 декабря в 19.00, Хохлов уже в Neon University сам разовьет тему Международной космической станции. Это часть курса «Как стать космонавтом». А Александр Изгагин в космосе не был и в отряд космонавтов не поступал. Но он директор екатеринбургского планетария и его сотрудникам доводится отвечать на вопросы вроде «как в космосе почистить зубы?» и «как помыть голову?». Расскажет про «Жизнь в невесомости» — 5 декабря, 17:00, бесплатно, в зуме, ссылку вышлют после регистрации.

