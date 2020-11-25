Ученики Праудина поищут новые смыслы в «Старике и море»

28 и 29 ноября на Малой сцене театра «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Старик и море», созданного в рамках проекта «Экспериментальная сцена+», в котором реализуют свои идеи и замыслы ученики режиссера Анатолия Праудина.
Камерная повесть «Старик и море» была написана более 60 лет назад, но по-прежнему остается в числе самых знаменитых и читаемых литературных произведений ХХ века, а также много раз была экранизирована и поставлена в театре. Хемингуэй был награжден за нее двумя самыми престижными премиями — Пулитцеровской и Нобелевской.
Режиссер Ренат Кияков и актеры, занятые в постановке, всем известный сюжет о рыбаке Сантьяго пересказывать не собираются. Авторы спектакля полагают, что именно значительные потери, которые понес Старик в те несколько дней, проведенных в открытом море, смогли помочь найти для себя что-то очень важное. В новой инсценировке более значимая роль будет отведена другу главного героя, мальчику Манолину. Он-то и станет тем самым «якорем», удерживающим Старика от гибели в океанской глубине или в акульей пасти.
Начало в 19:00. 12+
Наталия Эфендиева