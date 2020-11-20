ВОЗ: За последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода пандемии

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии. Об этом заявил 20 ноября на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«За четыре недели поступили сообщения о большем числе случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев пандемии, — сказал он. — В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Гендиректор обратил внимание на «хорошие новости об испытаниях вакцин» против коронавируса, поступившие в последние дни. Это «дает надежду на завершение пандемии», отметил он. Вместе с тем, по его словам, необходимо «продолжать использовать имеющиеся инструменты [борьбы с COVID-19], чтобы прерывать цепочки передачи инфекции и спасать жизни».
С начала пандемии в мире выявлено более 57 миллионов случаев коронавируса.