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В рамках уголовного дела о расстреле бизнесмена Бадри Шенгелии у петербургского предпринимателя нашли целый склад оружия

Целый арсенал огнестрельного оружия и патронов нашли у генерального директора петербургского рыболовного магазина. Обыск проходил в рамках уголовного дела об убийстве авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, обыск у 62-летнего петербуржца провели ещё в августе, однако эксперты справились с оценкой всего найденного лишь к середине ноября. По итогам заключения, 17 числа в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Владелец находится под подпиской о невыезде.

Из квартиры гендиректора на улице Композиторов изъяли около тысячи различных патронов и пуль, «Беретту», «Кольт», самодельный пистолет из частей ТТ, Smith & Wesson, оружие, переделанное из учебного «Стрижа», Walter Pro, «пистолета Марголина», SIG SAUER P226, «Байкала», Browning. Кроме того, в списке изъятого значились карабин «Кречет», «Кедр», самодельный Glock 19, переделка автомата АКС74 и множество других единиц оружия. Большинство признали пригодными к стрельбе.

Автомобиль авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии был расстрелян во Всеволожском районе, на двадцатом километре трассы «Сортавала» днём 17 сентября 2018 года. В «Мерседес» попало 6 пуль, предположительно, из автомата.

Бадри Шенгелию, «звезду» петербургского рейдерства, героя книги Андрея Константинова «Бандитский Петербург», считают человеком, благодаря которому в августе 2007 года в торгово-развлекательном комплексе «Золотая страна» был задержан авторитетный предприниматель и так называемый «ночной губернатор» Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Следователям Шенгелия рассказывал о том, как лично слышал, как Кумарин озвучивал приказы о захватах и убийствах.

Также авторитетный предприниматель Бадри Шенгелия выступал свидетелем в Московском городском суде по делу полковника СКР Михаила Максименко.

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Комментарии (5)

W Bons
самодельный Глок , так дяденьку за пиратство взяли
Яхта
Говорили что в загородном доме задержали, авторитетного предпринимателя
Olen
Пистолет Марголина, а не "Марголина"!
Это фамилия конструктора. Марголин М.В. Пистолет спортивный, калибр 5,6 мм, из него убить можно только воробья.
Пусть "писатель" застрелится из этого "Марголина"
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