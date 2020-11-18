В рамках уголовного дела о расстреле бизнесмена Бадри Шенгелии у петербургского предпринимателя нашли целый склад оружия

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, обыск у 62-летнего петербуржца провели ещё в августе, однако эксперты справились с оценкой всего найденного лишь к середине ноября. По итогам заключения, 17 числа в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Владелец находится под подпиской о невыезде.

Целый арсенал огнестрельного оружия и патронов нашли у генерального директора петербургского рыболовного магазина. Обыск проходил в рамках уголовного дела об убийстве авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии.

Из квартиры гендиректора на улице Композиторов изъяли около тысячи различных патронов и пуль, «Беретту», «Кольт», самодельный пистолет из частей ТТ, Smith & Wesson, оружие, переделанное из учебного «Стрижа», Walter Pro, «пистолета Марголина», SIG SAUER P226, «Байкала», Browning. Кроме того, в списке изъятого значились карабин «Кречет», «Кедр», самодельный Glock 19, переделка автомата АКС74 и множество других единиц оружия. Большинство признали пригодными к стрельбе.



Автомобиль авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии был расстрелян во Всеволожском районе, на двадцатом километре трассы «Сортавала» днём 17 сентября 2018 года. В «Мерседес» попало 6 пуль, предположительно, из автомата.

