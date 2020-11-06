Петербургские батареи переводят в «зимний» режим. Энергетики готовятся к похолоданию

С 8 ноября ТЭЦ и котельные Петербурга начнут менять параметры теплоносителя, исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха 0 – плюс 2 градуса. Раньше они ориентировались на 8-10 градусов тепла.

Как сообщает пресс-служба губернатора 6 ноября, изменения произойдут в автоматическом режиме на всех теплоэлектроцентралях и 60% городских котельных. На остальных температуру теплоносителя отрегулируют в ручном режиме операторы котельных. Причина в том, что синоптики уже на следующей неделе ждут минусовых температур по ночам.