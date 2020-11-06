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06.11.2020 11:57
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Петербургские батареи переводят в «зимний» режим. Энергетики готовятся к похолоданию

С 8 ноября ТЭЦ и котельные Петербурга начнут менять параметры теплоносителя, исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха 0 – плюс 2 градуса. Раньше они ориентировались на 8-10 градусов тепла.

Как сообщает пресс-служба губернатора 6 ноября, изменения произойдут в автоматическом режиме на всех теплоэлектроцентралях и 60% городских котельных. На остальных температуру теплоносителя отрегулируют в ручном режиме операторы котельных. Причина в том, что синоптики уже на следующей неделе ждут минусовых температур по ночам.

Напомним, Петербург с 15 октября перешел на регулярное отопление. До этого с 17 сентября действовал режим периодического протапливания: управляющие компании имели право подключать жилые дома в зависимости от погодных условий и обращений жителей. Ранее «Фонтанка» рассказывала о результатах испытаний городских теплосетей, а также о том, что часть из них перенесены на осень.

Осенью 2019 года режим перидического протапливания был введен 16 сентября, а полноценный отопительный сезон начался 24-го числа. Закончился он 26 мая, оказавшись самым длительным за 40 лет.

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Комментарии (1)

263877541
Без китайской саранчи будет скучно.
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