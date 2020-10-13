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13.10.2020 19:55
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Петербург 15 октября переходит на регулярное отопление

В четверг, 15 октября, в Санкт-Петербурге официально начнётся отопительный сезон.

Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Об этом сообщает комитет по энергетике 13 октября.

Начать отопительный сезон решили из-за понижения температуры воздуха и прогнозируемого похолодания, уточняют в ведомстве. Перейти на регулярное отопление обязаны жилищные организации, обслуживающие дома.

Напомним, сейчас в Петербурге действует режим периодического протапливания, который начался 17 сентября. Управляющие компании имели право подключать жилые дома в зависимости от погодных условий и обращений жителей. Условиями для подключения были наличие паспорта готовности дома к отопительному сезону и отсутствие просроченной задолженности за тепловую энергию.

Внутридомовые системы теплоснабжения должны регулировать в зависимости от погоды, температуры внутри помещений и пожеланий жильцов.

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Комментарии (7)

263820951
У нас уже тоже больше недели хреначат. Дышать не чем, а потом в морозы дуба дадим. Как обычно, как всегда
260965961
У меня как раз сегодня батареи стали чуть тёплые))) А так жарили во всю со второго дня начала "периодического протапливания"(((
Denzo
Последнюю неделю топили так, словно на улице все -30 градусов. Дома находится было не выносимо.
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