Петербург 15 октября переходит на регулярное отопление

В четверг, 15 октября, в Санкт-Петербурге официально начнётся отопительный сезон.
Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Об этом сообщает комитет по энергетике 13 октября.
Начать отопительный сезон решили из-за понижения температуры воздуха и прогнозируемого похолодания, уточняют в ведомстве. Перейти на регулярное отопление обязаны жилищные организации, обслуживающие дома.
Напомним, сейчас в Петербурге действует режим периодического протапливания, который начался 17 сентября. Управляющие компании имели право подключать жилые дома в зависимости от погодных условий и обращений жителей. Условиями для подключения были наличие паспорта готовности дома к отопительному сезону и отсутствие просроченной задолженности за тепловую энергию.
Внутридомовые системы теплоснабжения должны регулировать в зависимости от погоды, температуры внутри помещений и пожеланий жильцов.