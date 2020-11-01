FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
01.11.2020 19:19
0
Печать

Задержанного после стрельбы у Греческой православной церкви в Лионе отпустили. Против него нет улик

Правоохранительные органы продолжают розыск человека, который открыл стрельбу возле Греческой православной церкви в Лионе. Задержанного накануне мужчину отпустили.

Об этом со ссылкой на прокуратуру 1 ноября пишет Lyonmag. В ведомстве объяснили, что задержанного осмотрел врач и признал состояние его здоровья несовместимым с заключением под стражу. Кроме того, следователи не нашли ничего, что позволило бы привлечь его к ответственности за нападение на священника.

Подходящего под описание преступника мужчину задержали накануне вечером. Сообщалось, что его узнали, когда он ел кебаб.

31 октября неизвестный ранил священника Греческой православной церкви в 7-м округе французского Лиона. Известно, что преступник стрелял из обреза, переделанного из охотничьего ружья. Стрелок скрылся, его мотивы не установлены. Прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство, в Лион ввели войска.

29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.

За две недели до этого в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории из-за карикатур на пророка Мухаммада. Возмущение мусульман «исламофобской» политикой Франции докатилось до Москвы, в Петербурге усилили безопасность консульства страны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний