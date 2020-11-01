Задержанного после стрельбы у Греческой православной церкви в Лионе отпустили. Против него нет улик
Правоохранительные органы продолжают розыск человека, который открыл стрельбу возле Греческой православной церкви в Лионе. Задержанного накануне мужчину отпустили.
Об этом со ссылкой на прокуратуру 1 ноября пишет Lyonmag. В ведомстве объяснили, что задержанного осмотрел врач и признал состояние его здоровья несовместимым с заключением под стражу. Кроме того, следователи не нашли ничего, что позволило бы привлечь его к ответственности за нападение на священника.
Подходящего под описание преступника мужчину задержали накануне вечером. Сообщалось, что его узнали, когда он ел кебаб.
31 октября неизвестный ранил священника Греческой православной церкви в 7-м округе французского Лиона. Известно, что преступник стрелял из обреза, переделанного из охотничьего ружья. Стрелок скрылся, его мотивы не установлены. Прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство, в Лион ввели войска.
29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.
За две недели до этого в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории из-за карикатур на пророка Мухаммада. Возмущение мусульман «исламофобской» политикой Франции докатилось до Москвы, в Петербурге усилили безопасность консульства страны.