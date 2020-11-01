Задержанного после стрельбы у Греческой православной церкви в Лионе отпустили. Против него нет улик

Правоохранительные органы продолжают розыск человека, который открыл стрельбу возле Греческой православной церкви в Лионе. Задержанного накануне мужчину отпустили.



Об этом со ссылкой на прокуратуру 1 ноября пишет Lyonmag. В ведомстве объяснили, что задержанного осмотрел врач и признал состояние его здоровья несовместимым с заключением под стражу. Кроме того, следователи не нашли ничего, что позволило бы привлечь его к ответственности за нападение на священника.



Подходящего под описание преступника мужчину задержали накануне вечером. Сообщалось, что его узнали, когда он ел кебаб.

