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29.10.2020 18:17
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Маму пятилетнего ребёнка не смогли спасти после столкновения KIA с «ГАЗелью» в Пушкине

После тяжелой аварии в Пушкинском районе Петербурга, произошедшей утром 29 октября, скончалась пассажирка одной из машин — мама 5-летнего ребенка. Отец тоже получил серьезные травмы.

Как уточняет «Дорожный инспектор», 30-летняя пассажирка автомобиля KIA, в которую на перекрестке в Пушкине врезалась «ГАЗель», получила в ДТП крайне тяжелые травмы и скончалась в больнице. Водитель «КИА» находится в реанимации (ранее поступала информация, что в аварии пострадал только он). Их 5-летний ребенок был в автокресле и не пострадал.

Напомним, около 10:42 на пересечении Конюшенной и Пушкинской улиц водитель грузовой «ГАЗели» не пропустил автомобиль KIA и протаранил его, отбросив на встречный Mercedes. Произошедшее попало на видео. В «Мерседесе» тоже ехал ребенок, он и водитель, как и мужчина за рулем «ГАЗели», не пострадали.

Светофор на перекрестке, по словам очевидцев, не работал уже несколько дней, и за это время там успело произойти четыре аварии. По данным «Дорожного инспектора», его ремонтировали, подключили, но сгорел процессор, а теперь выяснилось, что в одном из недавних ДТП были повреждены провода, и на восстановление уйдет не один день.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Stargazer_5e4cc3b703773
Торопыга-газелист хорошо прилип. Хрен с ним, с железом, но он взял грех на душу - убил ни в чём не повинную женщину, мать.
wondering
За рулём полно не то что идиотов, а уродов
sektor7
Даже не тормозил на перекрёстке.
Сколько же идиотов за рулем.
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