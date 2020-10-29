Как уточняет «Дорожный инспектор» , 30-летняя пассажирка автомобиля KIA, в которую на перекрестке в Пушкине врезалась «ГАЗель», получила в ДТП крайне тяжелые травмы и скончалась в больнице. Водитель «КИА» находится в реанимации (ранее поступала информация, что в аварии пострадал только он). Их 5-летний ребенок был в автокресле и не пострадал .

Напомним, около 10:42 на пересечении Конюшенной и Пушкинской улиц водитель грузовой «ГАЗели» не пропустил автомобиль KIA и протаранил его, отбросив на встречный Mercedes. Произошедшее попало на видео. В «Мерседесе» тоже ехал ребенок, он и водитель, как и мужчина за рулем «ГАЗели», не пострадали.

Светофор на перекрестке, по словам очевидцев, не работал уже несколько дней, и за это время там успело произойти четыре аварии. По данным «Дорожного инспектора», его ремонтировали, подключили, но сгорел процессор, а теперь выяснилось, что в одном из недавних ДТП были повреждены провода, и на восстановление уйдет не один день.