Небезразличный к судьбе сотен животных Рикардо Пиментель приютил их у себя дома из-за сообщений о надвигающимся урагане «Дельта». Благодаря его отзывчивости звери пережили непогоду в безопасности. История мексиканца 13 октября опубликована на портале BoredPanda.

Пиментель несколько лет назад организовал приют для животных под названием «Tierra de Animales». Его постояльцами становятся не только кошки и собаки, но и птицы, лошади, овцы, ослы, свиньи и даже игуаны.



Однако приют оказался не готов к надвигающему урагану «Дельта». Тогда его создатель решил забрать животных к себе. Так в его доме оказались около трехсот различных животных. По его словам, сложившаяся ситуация не доставила ему неудобств — все гости были привиты и стерилизованы, а во время буйства стихии вели себя на удивление спокойно. Однако он не уточнил, как отреагировали на его решение соседи.

