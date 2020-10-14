FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
77.29р91.07р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14.10.2020 00:21
0
Печать

Мексиканец приютил у себя дома 300 животных, спасая их от урагана

Небезразличный к судьбе сотен животных Рикардо Пиментель приютил их у себя дома из-за сообщений о надвигающимся урагане «Дельта». Благодаря его отзывчивости звери пережили непогоду в безопасности. История мексиканца 13 октября опубликована на портале BoredPanda.

Пиментель несколько лет назад организовал приют для животных под названием «Tierra de Animales». Его постояльцами становятся не только кошки и собаки, но и птицы, лошади, овцы, ослы, свиньи и даже игуаны.

Однако приют оказался не готов к надвигающему урагану «Дельта». Тогда его создатель решил забрать животных к себе. Так в его доме оказались около трехсот различных животных. По его словам, сложившаяся ситуация не доставила ему неудобств — все гости были привиты и стерилизованы, а во время буйства стихии вели себя на удивление спокойно. Однако он не уточнил, как отреагировали на его решение соседи.

Как вся эта компания уместилась у него дома, он показал на своей странице в Instagram.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний