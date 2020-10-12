«Игорь живет в Испании, стал веганом, перестал пить и курить». Экс-массажист «Зенита» рассказал о том, куда пропал Денисов

Бывший массажист футбольного клуба «Зенит» Сергей Колесников рассказал об экс-полузащитнике петербургской команды и сборной России Игоре Денисове. В интервью сайту Sport24 12 октября Колесников заявил, что с игроком произошли большие изменения.



«Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, — что уехал в Испанию и там живет», — сказал Колесников.



Ранее сообщалось, что Денисов может вернуться в «Зенит» на тренерскую работу.



Игорь Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. За это время он сыграл в 355 матчах. Также в разные годы Денисов выступал за «Анжи», «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Москва). В футболке сборной России он провел 54 матча.

