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12.10.2020 14:47
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«Игорь живет в Испании, стал веганом, перестал пить и курить». Экс-массажист «Зенита» рассказал о том, куда пропал Денисов

Бывший массажист футбольного клуба «Зенит» Сергей Колесников рассказал об экс-полузащитнике петербургской команды и сборной России Игоре Денисове. В интервью сайту Sport24 12 октября Колесников заявил, что с игроком произошли большие изменения.

«Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, — что уехал в Испанию и там живет», — сказал Колесников.

Ранее сообщалось, что Денисов может вернуться в «Зенит» на тренерскую работу.

Игорь Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. За это время он сыграл в 355 матчах. Также в разные годы Денисов выступал за «Анжи», «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Москва). В футболке сборной России он провел 54 матча.

Всего на счету Денисова четыре титула чемпиона России (три с «Зенитом», один — с «Локомотивом»). В 2008 году Денисов в составе «Зенита» стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. Помимо титулов, в карьере Денисова было немало скандалов, о которых читайте в материале «Фонтанки».

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