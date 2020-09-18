Вирус остановил ввоз из Белоруссии в Россию овощей цвета флага оппозиции

«В целях предотвращения заноса и распространения указанного вируса на территории России, Россельхознадзор с 18 сентября ввел запрет на ввоз томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Гомельской и Гродненской областях Республики Беларусь, до урегулирования ситуации и обеспечения проведения исследований продукции на отсутствие вируса со стороны белорусского компетентного ведомства», — сообщается 8 сентября в заявлении Россельхознадзора.

Россельхознадзор решил остановить ввоз в РФ томатов и перцев из Гродненской и Гомельской областей из-за вируса мозаики пепино.

В ведомстве отметили, что вирус мозаики пепино был выявлен на свежих томатах из соседней республики. У опасной продукции были сертификаты белорусской инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.



«Вирус мозаики пепино может широко распространиться на территории Российской Федерации и нанести производству томатов значительный экономический ущерб», — предупредили в Россельхознадзоре.

