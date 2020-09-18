Следственный комитет возбудил дело после заявления вдовы и дочери актера Алексея Баталова о пропаже ценностей и права на недвижимость в центре Москвы

Пресс-служба ведомства отмечает, что такое решение принято после рассмотрения поданного в начале недели заявления наследников актера. Они сообщили, что узнали о том, что больше не являются владельцами доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы в так называемом Доме на Набережной. Их банковские счета опустошены, из камеры хранения исчезли ценности и медали.

«Следователями Главного следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве в настоящее время изучаются выписки со счетов потерпевших, а также в ближайшее время будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов», — сообщает СК.



Как ранее писали СМИ, вдова актера, потомственная артистка цирка Гитана Леонтенко, а также её дочь, с детства страдающая ДЦП Мария Баталова в начале осени узнали, что якобы существует генеральная доверенность с подписью Леонтенко на распоряжение всем имуществом. Выгодоприобретателями стала супружеская пара, давно знакомая с семьей. При этом сама вдова актера утверждает, что ничего подобного не оформляла.

