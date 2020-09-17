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17.09.2020 09:34
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Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией

Российская оперная дива Анна Нетребко стала жертвой COVID-19. О своей госпитализации с «ковидной пневмонией» она рассказала в Instagram.

По словам Нетребко, она проходит лечение в больнице уже в течение пяти дней. «Скоро пойду на поправку», «Всё будет хорошо», «Не волнуйтесь!» — успокаивает поклонников певица.

Пост, который автор сопроводила эпизодом из фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», выглядит оптимистичным: Нетребко заявила, что она не жалеет о решении ездить на гастроли и выступать с риском заболеть, чем «продолжать сидеть дома и бояться заразиться». «Я рада, что для меня теперь это закончится», — делится она.

По словам дивы, у её мужа Юсифа в крови обнаружены антитела к COVID-19, сын Тияго тоже «в порядке».

Анна Нетребко — российская и австрийская оперная певица. Народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии РФ. Каммерзенгер Венской государственной оперы.

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
Молодец, Анна! Четко сформулировала позицию большинства здравомыслящих людей. Остальным сидеть дома!
sektor7
Здоровья Анне!
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