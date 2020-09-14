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14.09.2020 23:07
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Количество жертв коронавируса в Москве превысило пять тысяч человек

За последние сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом вечером 14 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 5006 человек. Смертность остается примерно на одном уровне — накануне сообщалось об 11 умерших в Москве.

По данным на утро 14 сентября, всего в России от коронавируса скончались 18 635 пациентов, из них 2650 в Петербурге.

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Комментарии (1)

Россия выпустила вакцину. Надо теперь сплавить. НО! Более 60% людей по опросам всего кучки людей против вакцинации. Че делать то? Ой ё-ёй..Деньги то надо оправдать вложеные? Так! Есть идея!Давайте снова всех запугаем! И.... И понеслось. что не новость дня, то там коронавирус, то тут коронавирус. . Пусть боятся! Израиль закрыли на карантин, так, Собянин-ой нет, у нас не будет..у нас все норм.. и начинается накачивание. короче...Суть такова: Карантина не будет, но будет устрашение, что бы люди сами побежали вакцинироваться..вот задача в чем. А если уж не осмелятся, и не побегут, тогда придумают очередную страшилку и принудительно заставят. типа карантин для всех кто без вакцины. - Хочешь двигаться по городу, справку о вакцинации-предъяви. Это то что нас ждет , граждане, рабы.
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