Количество жертв коронавируса в Москве превысило пять тысяч человек

За последние сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом вечером 14 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 5006 человек. Смертность остается примерно на одном уровне — накануне сообщалось об 11 умерших в Москве.



По данным на утро 14 сентября, всего в России от коронавируса скончались 18 635 пациентов, из них 2650 в Петербурге.

