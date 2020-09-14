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14.09.2020 16:35
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Не в этой жизни. Союз архитекторов отказался от конкурса на переделывание Мавзолея

Конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея на Красной площади без его резидента отменён. Архитекторы признали, что даже строить планы на усыпальницу вождя пока преждевременно.

Как сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков 14 сентября, решение отменить конкурс приняли «буквально час назад». Сделать это вынудил шквал негатива, который обрушился на инициаторов.

«Так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — цитирует Шумакова агентство городских новостей «Москва».

Ранее президент Союза архитекторов в официальном обращении ещё раз объяснил задумку. https://uar.ru/news/mavzoley-obrashchenie-nikolaya-shumakova/ По его словам, конкурс — это попытка заблаговременно позаботиться о том, чтобы ни при каких обстоятельствах в будущем не пострадало творение автора каменного Мавзолея Щусева с учётом того, что его сохранность сейчас гарантирует только тело Владимира Ленина внутри.

«Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим. Чтобы восстановиться, нужно пятилетку потратить на это, я давно столько негатива в жизни не получал», — добавил Шумаков.

Он уточнил, что архитекторы не призывали к незамедлительному перезахоронению Ленина. По словам Шумакова, в этом вопросе он придерживается мнения, которое высказывал президент Владимир Путин: пока есть люди, которые связывают с образом Ленина свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет, личные семейные истории, не нужно вторгаться в эту деликатную тему.

Союз архитекторов предлагал собрать банк идей по эксплуатации Мавзолея на Красной площади на тот случай, если знаменитое сооружение вдруг лишится своего резидента. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого включили в состав жюри, назвал авторов провокаторами.

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Комментарии (12)

SNOW
Сгнивший на 90% труп кокаиниста, почти сто лет лежащий в шикарном склепе в центре столицы - это символ и скрепа. И не тяните к нему свои грязные ручонки.
SNOW
Ленин тоже за полгода до революции писал о том, что при его жизни она точно не произойдет. Провидец и стратег.
hal9000
Прошел слух что Ильича всетаки тайно будут выносить подземным переходом через Кремль..там уже во всю работы идут..спишут все на коклов ...
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