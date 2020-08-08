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08.08.2020 13:26
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«Речь шла об объявлении войны Российской Федерации». Медведев вспомнил, как не дал «превратить Закавказье в пороховую бочку»

В 12-ю годовщину войны с Грузией замглавы секретаря Совбеза, бывший президент Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями на своей странице «ВКонтакте».

«По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что каждое решение России «продиктовано желанием выступать за мир и стабильность».

«При этом Россия, и это надо четко понимать, никогда не допустит нападения на наших граждан, где бы это ни происходило. Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всём мире», — заявил замглавы Совбеза.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные, как считают российские власти, обстреляли Южную Осетию, после чего Россия ввела войска и в течение пяти дней вытеснила Грузию из региона. 26 августа 2008-го Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Официальный Тбилиси и большинство стран мира отказываются признавать их независимость.

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Комментарии (11)

Obseerv
Основная "заслуга" у него одна - через четыре года, как и договаривались, штурвал отдал... А уж теперь сидел бы тихо, и на новой работе читал служебные документы...
RemyMartin
Дмитрий-миротворец. Пора икону изготовлять.
W Bons
Товарищи , уже светает . Пора подводить неутешительные итоги
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