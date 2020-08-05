Футболистов упекли в тюрьму, перешагнув через базовые принципы Верховного суда. А потом сделали вид, что справедливость восстановлена. Вот что бывает, когда задевают чиновника, говорят эксперты.

Пак всему голова. О Кокорина и Мамаева сломали закон и не поморщились

Четвертую версию приговора за историю со стулом в «Кофемании» Мосгорсуд выдал почти через год после освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева, которого вообще не имели права отправлять в колонию. Как и Кокорина-младшего и петербуржца Александра Протасовицкого. Самое парадоксальное, что столичные судьи знали об этом с самого начала - вряд ли они не читали первую страницу свода, подписанного в 2007 году председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.



Версия 1

В мае 2019 года Пресненский суд приговорил четверку к реальным срокам. Локомотивом идет статья 213 УК «Хулиганство». Ее следователи МВД подвели под сцену в «Кофемании» 8 октября 2018 года. Александр Кокорин двинул стулом действительного государственного советника 3 класса, директора департамента Минпромторга Дениса Пака.



Футболиста «Зенита» и его друзей объединили в группу лиц, совершившую преступление по предварительному сговору.

Версия 2

В июне 2019 года коллегия Мосгорсуда пересмотрела дело и вынесла апелляционный приговор. Несмотря на протесты осужденных, тройка судей оставила всей четверке самую тяжкую статью:

«Действия каждого из осужденных содержат признаки уголовно-наказуемого хулиганства, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Сроки футболистам - 18 месяцев Кокорину и 17 месяцев Мамаеву - оставлены в силе. Осенью 2019-го все четверо освободились из колонии.

Версия 3

В мае 2020 года дело рассматривал Второй кассационный суд общей юрисдикции. К этому времени Кокорин уже был отправлен в ссылку в «Сочи», а Павел Мамаев потерял многомиллионный (в рублях) контракт с «Краснодаром» и нашел пристанище в «Ростове».

Второй кассационный суд сменил тональность, присущую предыдущим инстанциям. Приговор Кокорину-Мамаеву был отменен «ввиду существенных нарушений закона». Суд в своем определении густо перечислил недочеты Пресненского и Московского горсуда в эпизодах, которые не сильно повлияли на тюремную судьбу фигурантов, - нанесении телесных повреждений водителю телеведущей Первого канала Соловчуку и еще одному госфункционеру Гайсину. Но незыблемой осталась 213-я статья.



Версия 4

Финальную версию приговора 3 августа выносил тот же Мосгорсуд, уже неоднократно изучавший материалы дела. Но результат резко отличался от прежних. Та самая тюремная 213-я исчезла из наказания Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Они оправданы с правом на реабилитацию. Александр Кокорин и стул остались в одиночестве.

«Фонтанка» дала ознакомиться с решениями столичных судов нескольким адвокатам, и услышала хоровое: «Постановление пленума о «хулиганке».

Пленум

В ноябре 2007 года председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев подписал постановление пленума № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». По мнению собеседников «Фонтанки», это первый документ, который должны были открывать судьи при определении квалификации действиям футболистов. Постановление пленума - это обобщение судебной практики, свод правил для единообразного применения законодательства.

Уголовно наказуемое хулиганство, напоминал председатель Верховного суда, - это грубое нарушение общественного порядка с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия.



Много было пересудов, можно ли было признавать стул в руках Кокорина аналогом оружия. Да, можно. Это любые материальные объекты, которыми можно причинить вред здоровью человека. Не защитись Пак рукой, последствия могли быть серьезнее.

Объединение 213-й статьей всех четверых прямо противоречит постановлению ВС о «хулиганке». Суды признали, что предварительный сговор у них отсутствовал. Кокорин перед своей выходкой не проводил «совет в Филях» с друзьями насчет стулометания.

«Действия других участников, не связанных предварительным сговором и не применявших оружие или предметы, не образуют состава преступления «Хулиганство». При наличии к тому оснований такие действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, статья 20.1 КоАП», - говорится в постановлении пленума.

Апелляционная коллегия Мосгорсуда, 3 августа оправдывая Мамаева, Кокорина-младшего и Протасовицкого, воспользовалась сводом правил от Лебедева - прозрачных и не подлежащих двойному толкованию. Что мешало это сделать раньше - из области конспирологии.



Сколько стоит

Незаконное уголовное преследование, причинившие вред действия органов госвласти подлежат возмещению. Судебная практика в России многообразна, но Верховный суд в 2018 году постарался унифицировать размеры компенсаций со ссылкой на практику ЕСПЧ, посчитав разумной выплату 2000 рублей за сутки незаконного содержания под стражей. По очень усредненным оценкам, Мамаев, Кокорин-младший и Протасовицкий имеют право на миллион рублей каждый. Размер компенсации сильно зависит от нравственных переживаний. Их перечень может быть безграничен. Отдельной строкой можно выделить Мамаева, который из-за уголовного преследования и лишения свободы останавливал профессиональную карьеру.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. У гостиницы «Пекин» мужчины напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

