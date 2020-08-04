«Надеюсь, счета отправят Маску». Экипаж Crew Dragon занимался телефонными розыгрышами из космоса
Члены экипажа космического корабля Crew Dragon, астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен, разыгрывали людей по телефону, пока находились в космосе. Об этом они сами рассказали на пресс-конференции, пишет издание CNet.
По словам астронавтов, пранками по телефону они развлекались около пяти часов. Звонили на номера, которые знают наизусть.
«Мы пять часов покачивались на космическом корабле и пытались разыграть любого, кто придет нам в голову, с помощью спутникового телефона. Это, кстати, было весело. Надеюсь, что счета за телефон отправят не нам, а Илону Маску», — сказал Дуглас Харли.
Например, астронавты пытались заказать пиццу на спасательный корабль SpaceX GO Navogator — он забирал их из воды после приземления.
Напомним, Crew Dragon 2 августа успешно вернулся на Землю из первого полета к Международной космической станции.