«Надеюсь, счета отправят Маску». Экипаж Crew Dragon занимался телефонными розыгрышами из космоса

Члены экипажа космического корабля Crew Dragon, астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен, разыгрывали людей по телефону, пока находились в космосе. Об этом они сами рассказали на пресс-конференции, пишет издание CNet.



По словам астронавтов, пранками по телефону они развлекались около пяти часов. Звонили на номера, которые знают наизусть.



«Мы пять часов покачивались на космическом корабле и пытались разыграть любого, кто придет нам в голову, с помощью спутникового телефона. Это, кстати, было весело. Надеюсь, что счета за телефон отправят не нам, а Илону Маску», — сказал Дуглас Харли.

