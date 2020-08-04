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04.08.2020 23:42
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«Надеюсь, счета отправят Маску». Экипаж Crew Dragon занимался телефонными розыгрышами из космоса

Члены экипажа космического корабля Crew Dragon, астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен, разыгрывали людей по телефону, пока находились в космосе. Об этом они сами рассказали на пресс-конференции, пишет издание CNet.

По словам астронавтов, пранками по телефону они развлекались около пяти часов. Звонили на номера, которые знают наизусть.

«Мы пять часов покачивались на космическом корабле и пытались разыграть любого, кто придет нам в голову, с помощью спутникового телефона. Это, кстати, было весело. Надеюсь, что счета за телефон отправят не нам, а Илону Маску», — сказал Дуглас Харли.

Например, астронавты пытались заказать пиццу на спасательный корабль SpaceX GO Navogator — он забирал их из воды после приземления.

Напомним, Crew Dragon 2 августа успешно вернулся на Землю из первого полета к Международной космической станции.

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Комментарии (2)

Yksy
Набирают по здоровью...
krasnonosov
Переоблучились. Надо Маску усилить защиту своих кораблей от космической радиации.
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