От мощнейшего взрыва в Бейруте скончался генсек ливанской партии «Катаиб»

Глава ливанской партии Катаиб Низар Наджарян был смертельно ранен в результате сильного взрыва в столице страны. О высокопоставленной жертве сообщает на своей странице в Twitter телеканал Al Arabiya.

По данным местных СМИ, Наджарян получил тяжёлую травму, врачи не смогли его спасти.

Прозападная христианская партия «Катаиб», уточняет РИА «Новости», - одна из крупнейших в Ливане, ее штаб-квартира расположена прямо у порта, где и произошёл мощнейший взрыв. Его причина до сих пор точно не установлена. Основная предварительная версия - детонация взрывчатых веществ.