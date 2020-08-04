От мощнейшего взрыва в Бейруте скончался генсек ливанской партии «Катаиб»
Глава ливанской партии Катаиб Низар Наджарян был смертельно ранен в результате сильного взрыва в столице страны. О высокопоставленной жертве сообщает на своей странице в Twitter телеканал Al Arabiya.
По данным местных СМИ, Наджарян получил тяжёлую травму, врачи не смогли его спасти.
Прозападная христианская партия «Катаиб», уточняет РИА «Новости», - одна из крупнейших в Ливане, ее штаб-квартира расположена прямо у порта, где и произошёл мощнейший взрыв. Его причина до сих пор точно не установлена. Основная предварительная версия - детонация взрывчатых веществ.
В результате взрыва, прогремевшего в ливанской столице, пострадали сотни человек, как минимум десять умерли. Власти Ливана опровергли первоначальную информацию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые долго хранились на складе. 5 августа в стране объявлен днём траура.