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04.08.2020 21:16
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От мощнейшего взрыва в Бейруте скончался генсек ливанской партии «Катаиб»

Глава ливанской партии Катаиб Низар Наджарян был смертельно ранен в результате сильного взрыва в столице страны. О высокопоставленной жертве сообщает на своей странице в Twitter телеканал Al Arabiya.

По данным местных СМИ, Наджарян получил тяжёлую травму, врачи не смогли его спасти.

Прозападная христианская партия «Катаиб», уточняет РИА «Новости», - одна из крупнейших в Ливане, ее штаб-квартира расположена прямо у порта, где и произошёл мощнейший взрыв. Его причина до сих пор точно не установлена. Основная предварительная версия - детонация взрывчатых веществ.

В результате взрыва, прогремевшего в ливанской столице, пострадали сотни человек, как минимум десять умерли. Власти Ливана опровергли первоначальную информацию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые долго хранились на складе. 5 августа в стране объявлен днём траура.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Израиль похоже совсем берега потерял.
krasnonosov
киллер: Сколько вы платите за устранение господина Х?
заказчик: Миллион долларов.
киллер: Диктуйте его адрес.
заказчик: Улица Ленина, дом 36, квартира...
киллер: Достаточно номера дома.
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