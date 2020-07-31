В США задержали хакера, подозреваемого во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Он только что окончил школу

В американском штате Флорида задержали 17-летнего парня по подозрению во взломе аккаунтов в Twitter. Об этом 31 июля сообщает местное издание WFLA.



Молодого человека подозревают в организованном мошенничестве, мошенническом использовании персональных данных и неавторизованном получении доступа к устройствам. Как сообщили в местной прокуратуре, подросток только что окончил школу. Его действия власти назвали «сложно организованной атакой невиданной величины».



Напомним, хакеры взломали аккаунты десятков знаменитостей в Twitter в ночь на 16 июля. Среди пострадавших — богатейший в мире человек Джефф Безос, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, бывший вице-президент США Джозеф Байден, который, как ожидается, станет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, и многие другие. В их твиттерах появились посты с предложением перевести криптовалюту на определённый счёт, чтобы потом получить деньги обратно в двойном размере. Многие пользователи поверили. По данным Bloomberg, хакеры «заработали» более 120 тысяч долларов. В Twitter заявляли, что взломщики воспользовались методами социальной инженерии.

