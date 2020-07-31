После того как под «мостом глупости» на Софийской улице застряли две машины подряд, предлагаем вашему вниманию пару способов предотвратить такое ДТП.

Если уж водитель «Газели» сунулся под мост, двигаться надо так, как на этом видео, выложенном в ночь на 31 июля в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ювелирная работа. Похлопаем мастеру», — комментирует автор поста.