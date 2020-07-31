Два способа не застрять под «мостом глупости»: технологичный и ювелирный
После того как под «мостом глупости» на Софийской улице застряли две машины подряд, предлагаем вашему вниманию пару способов предотвратить такое ДТП.
Если уж водитель «Газели» сунулся под мост, двигаться надо так, как на этом видео, выложенном в ночь на 31 июля в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ювелирная работа. Похлопаем мастеру», — комментирует автор поста.
Оптимальный вариант — избегать потенциально опасных мест. Таких в Петербурге много: это мосты, путепроводы, балки, «Фонтанка» неоднократно рассказывала о них. Узнать, пройдёте вы или нет, можно и не заезжая туда — виртуально. По любопытному совпадению, именно сегодня, после вчерашнего дубля, «Яндекс.Навигатор» сообщил о тестировании грузовой навигации. Пользователь в приложении указывает параметры своего автомобиля (длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъёмность, прицепы и экологический класс), и сервис выстраивает маршрут с их учётом. Например, поведёт в обход улиц, где запрещено движение грузовиков, или мостов, рассчитанных только на легковые машины. Пока сервис доступен в четырёх регионах: Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области.
ДТП под «мостом глупости» участились этим летом: пришли в негодность технические средства, предупреждавшие водителей высоких автомобилей о приближении к препятствию.
Переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность «Мост глупости».
Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «ГАЗель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность, в том числе были повешены предупредительные балки на цепях. На некоторое время ДТП действительно стало меньше.