Минэкономразвития не нашло интересных предложений в антикризисном плане Навального, который поддержали 100 тыс. россиян. Все уже запланировал Путин, ответили чиновники
В антикризисном плане Навального под названием «5 шагов» нет интересных для властей предложений. Об этом «Открытым медиа» 30 июля сообщил представитель Минэкономразвития.
Инициатива оппозиционера ранее набрала более 100 тыс. верифицированных подписей на портале Российской общественной инициативы (РОИ). Экспертная группа РОИ от идей Навального отказалась еще 9 июля, однако порекомендовала изучить предложения в Минэкономразвития. Чиновники в ответ заявили, что уже разработали собственный план восстановления экономики и не будут использовать идеи Навального.
Эксперты министерства в своих объяснениях подчеркивают, что все необходимые меры уже предложены президентом Владимиром Путиным. Так, Навальный предлагал выплатить по 20 тыс. рублей каждому взрослому россиянину за апрель и по 10 тыс. ребенку в качестве «компенсации режима самоизоляции». В Минэкономразвития напоминают, что Путин уже поддержал семьи с детьми выплатами по 5 тыс. руб. (на детей до трех лет) и по 10 тыс. руб. (на детей от 3 до 16 лет). Оппозиционер предлагал 2 трлн руб. выделить на прямую помощь малому и среднему бизнесу. Чиновники в ответ напоминают про выделение 5,7 млрд на субсидии и кредиты предприятиям, пострадавшим в пандемию. Большинство предложений Навального российский бюджет просто не потянет, подчеркивают в Минэкономразвития — например, невозможно отменить налоги на год для малого бизнеса или плату за услуги ЖКХ за все время пандемии.
Напомним, «план Навального» собрал 103 771 подпись россиян всего за сутки.