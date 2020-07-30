Минэкономразвития не нашло интересных предложений в антикризисном плане Навального, который поддержали 100 тыс. россиян. Все уже запланировал Путин, ответили чиновники

В антикризисном плане Навального под названием «5 шагов» нет интересных для властей предложений. Об этом «Открытым медиа» 30 июля сообщил представитель Минэкономразвития.



Инициатива оппозиционера ранее набрала более 100 тыс. верифицированных подписей на портале Российской общественной инициативы (РОИ). Экспертная группа РОИ от идей Навального отказалась еще 9 июля, однако порекомендовала изучить предложения в Минэкономразвития. Чиновники в ответ заявили, что уже разработали собственный план восстановления экономики и не будут использовать идеи Навального.

