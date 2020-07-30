У рэпера Энди Картрайта остался трехлетний ребенок. Его передали родственникам

Ребенка умершего рэпера Энди Картрайта забрали у его супруги и передали дальним родственникам. Женщина проходит свидетелем по делу об убийстве.

О передаче трехлетнего ребенка живущим в Петербурге родственникам «Фонтанке» сообщили близкие семьи.

«С матерью оставлять ребенка сейчас возможности нет, но и в приют помещать тоже не стали», — уточнили они.

Сирота будет жить у родственников по материнской линии. Близких умершего музыканта в Петербурге нет.

СК 30 июля возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела Александра Юшко (выступал под псевдонимом Энди Картрайт). По версии следствия, он умер 25 июля. Его супруга в течение четырех дней расчленяла тело, чтобы утилизировать его и представить исчезновение Картрайта как добровольное. Женщина утверждает, что рэпер умер от передозировки, и она не хотела портить ему репутацию этим фактом. В подтверждение своих слов вдова готова пройти полиграф.