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30.07.2020 17:10
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У рэпера Энди Картрайта остался трехлетний ребенок. Его передали родственникам

Ребенка умершего рэпера Энди Картрайта забрали у его супруги и передали дальним родственникам. Женщина проходит свидетелем по делу об убийстве.

О передаче трехлетнего ребенка живущим в Петербурге родственникам «Фонтанке» сообщили близкие семьи.

«С матерью оставлять ребенка сейчас возможности нет, но и в приют помещать тоже не стали», — уточнили они.

Сирота будет жить у родственников по материнской линии. Близких умершего музыканта в Петербурге нет.

СК 30 июля возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела Александра Юшко (выступал под псевдонимом Энди Картрайт). По версии следствия, он умер 25 июля. Его супруга в течение четырех дней расчленяла тело, чтобы утилизировать его и представить исчезновение Картрайта как добровольное. Женщина утверждает, что рэпер умер от передозировки, и она не хотела портить ему репутацию этим фактом. В подтверждение своих слов вдова готова пройти полиграф.

О расчлененном музыканте знала также мать супруги, но она не решалась сообщить в полицию, предпочтя помогать дочери.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Маманька с дочечкой - терминаторы прям!
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