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29.07.2020 14:26
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Кронверкский проспект и прилегающие улицы утром 31 июля перекроет Курбан-байрам

Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам скорректирует движение в районе Соборной мечети ранним утром пятницы, 31 июля.

Как сообщает 29 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением праздничных мероприятий с 4:00 до 5:45 31 июля будет перекрыто движение транспорта по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, а также по Крестьянскому и Конному переулкам.

Не будут по Кронверкскому на время празднования ходить и трамваи. Движение трамвая № 6 будет закрыто.

На работе метро праздник не скажется, поскольку к 5:30 все уже закончат, сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту Петербурга.

Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

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Комментарии (13)

67832738
Какой ужас. с 4.00 до 5.45. не будут трамваи ходить :)))
Мусульман с праздником !!!
Piligrino
Предлагаю сдвинуть байрам на 2е августа
260865121
Все логично. Островки в ТЦ на много опаснее, в плане распростронения инфекции.....
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