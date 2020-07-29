Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам скорректирует движение в районе Соборной мечети ранним утром пятницы, 31 июля.



Как сообщает 29 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением праздничных мероприятий с 4:00 до 5:45 31 июля будет перекрыто движение транспорта по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, а также по Крестьянскому и Конному переулкам.