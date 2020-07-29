Кронверкский проспект и прилегающие улицы утром 31 июля перекроет Курбан-байрам
Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам скорректирует движение в районе Соборной мечети ранним утром пятницы, 31 июля.
Как сообщает 29 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением праздничных мероприятий с 4:00 до 5:45 31 июля будет перекрыто движение транспорта по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, а также по Крестьянскому и Конному переулкам.
Не будут по Кронверкскому на время празднования ходить и трамваи. Движение трамвая
На работе метро праздник не скажется, поскольку к 5:30 все уже закончат, сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту Петербурга.