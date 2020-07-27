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27.07.2020 20:07
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Курбан-байрам скорректирует движение трамваев в Петербурге

В Петербурге начали готовиться к мусульманскому празднику жертвоприношения. В этом году Курбан-байрам приходится на 31 июля, планировать ограничения уже начали.

Как сообщает Горэлектротранс 27 июля, в ближайшую пятницу петербуржцам стоит строить свой маршрут, учитывая, что трамвайное движение по Кронверкскому проспекту закроют. С 04:30 до 05:45 стоять на остановках будет бесполезно.

Религиозный праздник городского масштаба также вносит коррективы в работу станции «Горьковская», автомобилистов несколько часов не пускают на участок Кронверкского проспекта и ближайшие к Соборной мечети улицы.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ещё не анонсировал ограничения. В метрополитене также уточнили, что решение закрывать или нет «Горьковскую» на вход пока не принято.

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Комментарии (2)

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А через неделю-две, стало быть - всплеск коронавируса ожидать?
ZapadЭnka
О да! Ближайшая станция метро к моему офису - Горьковская. Пройти с утра на работу в эти дни - это настоящий "байрам". Не для слабонервных, однозначно. Я не понимаю, зачем толпиться многотысячной толпой (извините за тавтологию) у входов и выходов метро и мешать проходу. Пожалуй, возьму отгул на 31.07.
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