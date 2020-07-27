Курбан-байрам скорректирует движение трамваев в Петербурге

В Петербурге начали готовиться к мусульманскому празднику жертвоприношения. В этом году Курбан-байрам приходится на 31 июля, планировать ограничения уже начали.

Как сообщает Горэлектротранс 27 июля, в ближайшую пятницу петербуржцам стоит строить свой маршрут, учитывая, что трамвайное движение по Кронверкскому проспекту закроют. С 04:30 до 05:45 стоять на остановках будет бесполезно.

Религиозный праздник городского масштаба также вносит коррективы в работу станции «Горьковская», автомобилистов несколько часов не пускают на участок Кронверкского проспекта и ближайшие к Соборной мечети улицы.