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26.07.2020 11:09
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В Монголии объявили карантин из-за подозрения на бубонную чуму

Власти Монголии ввели ограничительные меры из-за подозрения на заражение бубонной чумой на западе страны. Об этом 26 июля сообщает РБК со ссылкой на монгольское агентство Montsame.

Инцидент произошел в сомоне (местная административно-территориальная единица) Улиастай провинции Завхан. 39-летний местный житель поступил в больницу с симптомами бубонной чумы — лихорадкой, мышечной и головной болью. Сообщается, что неделю назад он съел мясо сурка.

Мужчину, а также девять контактировавших с ним людей изолировали в больнице. Результаты анализов будут готовы в течение двух суток.

Из-за угрозы эпидемии сомон Улиастай был закрыт на въезд и выезд с вечера 25 июля. Власти рекомендовали гражданам не охотиться на сурков, не есть их мясо, соблюдать карантинный режим и не собираться в больших количествах.

В начале июля на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия, был объявлен третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы. В середине июля монгольский Минздрав сообщил о смерти 15-летнего подростка от бубонной чумы, после того как он съел мясо сурка.

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Комментарии (4)

22ilves
Блииин. Идиоты. Им же уже вторую сотню лет твердят по опасность сырого мяса грызунов. А они все жрут и жрут...
Fantanka.ru
сурки - это на самом деле вкусно?

и как называется их мясо - сурчатина ?
Piter Pen
Местные об очагах чумы знают, живность не едят оттуда. Суркаеды - или приезжие или потеряли связь с более старшим поколением - старики там объясняют молодежи, что жрать нельзя дикое и бегает из той местности где плохая земля..
Либо очаги чумы начали ползти дальше по землям... вот это явно хуже.
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