В Монголии объявили карантин из-за подозрения на бубонную чуму

Власти Монголии ввели ограничительные меры из-за подозрения на заражение бубонной чумой на западе страны. Об этом 26 июля сообщает РБК со ссылкой на монгольское агентство Montsame.



Инцидент произошел в сомоне (местная административно-территориальная единица) Улиастай провинции Завхан. 39-летний местный житель поступил в больницу с симптомами бубонной чумы — лихорадкой, мышечной и головной болью. Сообщается, что неделю назад он съел мясо сурка.

Мужчину, а также девять контактировавших с ним людей изолировали в больнице. Результаты анализов будут готовы в течение двух суток.