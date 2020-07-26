В Монголии объявили карантин из-за подозрения на бубонную чуму

Власти Монголии ввели ограничительные меры из-за подозрения на заражение бубонной чумой на западе страны. Об этом 26 июля сообщает РБК со ссылкой на монгольское агентство Montsame.
Инцидент произошел в сомоне (местная административно-территориальная единица) Улиастай провинции Завхан. 39-летний местный житель поступил в больницу с симптомами бубонной чумы — лихорадкой, мышечной и головной болью. Сообщается, что неделю назад он съел мясо сурка.
Мужчину, а также девять контактировавших с ним людей изолировали в больнице. Результаты анализов будут готовы в течение двух суток.
Из-за угрозы эпидемии сомон Улиастай был закрыт на въезд и выезд с вечера 25 июля. Власти рекомендовали гражданам не охотиться на сурков, не есть их мясо, соблюдать карантинный режим и не собираться в больших количествах.
В начале июля на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия, был объявлен третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы. В середине июля монгольский Минздрав сообщил о смерти 15-летнего подростка от бубонной чумы, после того как он съел мясо сурка.