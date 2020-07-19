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19.07.2020 10:50
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Число новых случаев заражения COVID-19 в Петербурге снижается, но медленно. Выздоровевших за сутки ровно вдвое меньше заболевших

В Петербурге за последние сутки выявлено 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В России за сутки выявлено 6 109 случаев (6234 - днём ранее). Петербург, накануне оказавшийся на четвёртом месте по суточному приросту с 238 выявленными случаями COVID-19, опережают Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Общее число инфицированных с начала пандемии в Северной столице выросло до 29 346 , в России - до 771 546.

Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровевших за сутки в Северной столице ровно вдвое меньше, чем заболевших - 101, тогда как 18 июля таковых было 161. Всего вылечились 22 313.

Фото: стопкоронавирус.рф

Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 1832 человека с выявленной коронавирусной инфекцией. Из них 304 - в обсерваторе, 1096 - на самоизоляции, 432 - контактные. Всего в России таковых 273 737.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 24,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Накануне в мировом масштабе суточный показатель заболеваемости вновь обновил свой антирекорд.

Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

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