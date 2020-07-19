В Петербурге за последние сутки выявлено 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В России за сутки выявлено 6 109 случаев (6234 - днём ранее). Петербург, накануне оказавшийся на четвёртом месте по суточному приросту с 238 выявленными случаями COVID-19, опережают Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Общее число инфицированных с начала пандемии в Северной столице выросло до 29 346 , в России - до 771 546.