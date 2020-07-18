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18.07.2020 21:49
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Коронавирус установил очередной антирекорд. В мире за сутки заразились более 259 тысяч человек

Коронавирусом в мире за сутки заразились более 259 тысяч человек, что стало очередным антирекордом. Об этом 18 июля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в мире зафиксировали 259 848 новых случаев заражения коронавирусом и 7 360 летальных исходов.

Ранее сообщалось о новых 237 743 случаях COVID-19, что стало суточным максимумом заболеваемости за все время пандемии.

Общее число случаев заражения в мире достигло 13 876 441, по меньшей мере 593 087 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

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Комментарии (1)

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Народ забил на маски и социальную дистанцию. А народ - источник власти. Захочет народ и коронавирус сдохнет. Так победим!
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