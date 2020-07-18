Коронавирус установил очередной антирекорд. В мире за сутки заразились более 259 тысяч человек

Коронавирусом в мире за сутки заразились более 259 тысяч человек, что стало очередным антирекордом. Об этом 18 июля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



По данным ВОЗ, в мире зафиксировали 259 848 новых случаев заражения коронавирусом и 7 360 летальных исходов.



Ранее сообщалось о новых 237 743 случаях COVID-19, что стало суточным максимумом заболеваемости за все время пандемии.



Общее число случаев заражения в мире достигло 13 876 441, по меньшей мере 593 087 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

