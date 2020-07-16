Росприроднадзор ополчился на петербургскую бункеровочную компанию в Новороссийске. Могут ли спасатели плыть к разливу полдня, решит суд

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 8 июля поступило сразу 5 исков бункеровщика «Контур СПб» к Черноморо-Азовскому морскому управлению Росприроднадзора. Компания просит отменить 5 постановлений надзорного ведомства, по мнению которого компания нарушила правила водопользования, заправляя суда в порту Новороссийск без готовности к ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН). «Контур» не согласен: у него собственное профессиональное аварийно-спасательное формирование, прошедшее предусмотренную законом аттестацию. Плюс положительное заключение Росморречфлота, дающее такому формированию право наводить экологический порядок в случае ЧП.

Начиная с 10 марта 2020 года каждая заправка судна в акватории новороссийского порта сопровождается постановлением об административном наказании — пока это штрафы. Претензия единственная: спасательные плавсредства, в частности теплоход «Буксир Тютерс», базируются в порту Темрюк и до места бункеровки — и возможной аварии — в порту Новороссийск могут добраться за 13 часов 35 минут. Если бы они базировались в Новороссийске — добрались бы за 1 час и 10 минут.

«Контур СПб» уступать не собирается: с 2014 года компания занимается бункеровкой судов в Черном и Азовском морях, обеспечивает несение готовности по ЛАРН для себя и предлагает такую услугу на местном рынке.

«Мы не скорая помощь на футбольном матче, чтобы дежурить рядом с местом, где в любой момент кто-то может подраться. Закон обязывает аварийно-спасательное формирование выдвинуться к месту происшествия в течение часа после сообщения о ЧП. Нет закона, который бы регламентировал время, в течение которого спасатели должны прибыть туда», — говорит основной владелец «Контура» Станислав Корнеев.