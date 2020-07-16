Росприроднадзор ополчился на петербургскую бункеровочную компанию в Новороссийске. Могут ли спасатели плыть к разливу полдня, решит суд
Черноморо-Азовский Росприроднадзор предъявил претензии петербургской бункеровочной компании в заправке судов без обязательной экологической подстраховки. Бизнесмены видят в происходящем недобросовестную конкуренцию и обратились в суд. Стартовали 5 процессов.
В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 8 июля поступило сразу 5 исков бункеровщика «Контур СПб» к Черноморо-Азовскому морскому управлению Росприроднадзора. Компания просит отменить 5 постановлений надзорного ведомства, по мнению которого компания нарушила правила водопользования, заправляя суда в порту Новороссийск без готовности к ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН). «Контур» не согласен: у него собственное профессиональное аварийно-спасательное формирование, прошедшее предусмотренную законом аттестацию. Плюс положительное заключение Росморречфлота, дающее такому формированию право наводить экологический порядок в случае ЧП.
Начиная с 10 марта 2020 года каждая заправка судна в акватории новороссийского порта сопровождается постановлением об административном наказании — пока это штрафы. Претензия единственная: спасательные плавсредства, в частности теплоход «Буксир Тютерс», базируются в порту Темрюк и до места бункеровки — и возможной аварии — в порту Новороссийск могут добраться за 13 часов 35 минут. Если бы они базировались в Новороссийске — добрались бы за 1 час и 10 минут.
«Контур СПб» уступать не собирается: с 2014 года компания занимается бункеровкой судов в Черном и Азовском морях, обеспечивает несение готовности по ЛАРН для себя и предлагает такую услугу на местном рынке.
«Мы не скорая помощь на футбольном матче, чтобы дежурить рядом с местом, где в любой момент кто-то может подраться. Закон обязывает аварийно-спасательное формирование выдвинуться к месту происшествия в течение часа после сообщения о ЧП. Нет закона, который бы регламентировал время, в течение которого спасатели должны прибыть туда», — говорит основной владелец «Контура» Станислав Корнеев.
Экологи поддерживают бизнесменов. По словам заведующего лабораторией экологической безопасности морского транспорта ЦНИИ МФ Алексея Иванчина подтверждает: в российском законодательстве не регламентируется время, в течение которого профессиональное аварийно-спасательное формирование должно подойти в район разлива нефтепродуктов. Кроме того, эксперт удивлен появлению в этой ситуации Росприроднадзора — перевалку нефтепродуктов на морской акватории контролируют подразделения Минтранса.
По мнению Станислава Корнеева, дело не в переживаниях за чистоту экологии, а в банальной конкуренции. Сначала, по словам бизнесмена, спасательные суда «Контура» базировались в порту Новороссийск, в акватории рыболовецкого совхоза Черноморец, но арендодатель расторг договор, и пришлось перебраться в Азовское море, в порт Темрюк. Интерес же со стороны государственных структур сотрудники компании почувствовали после обращения в Генеральную прокуратуру жителя Новороссийска Рамиза Рыбалкина, который является руководителем одной из конкурирующих компаний «Экспресс Сервис».
ООО «Контур СПб» входит в бизнес-группу, объединенную брендом «Балтийская топливная компания». Включает три общества: «Контур СПб», «Нева Ойл» и собственно «Балтийская топливная компания».
ООО «Контур СПб» занимается бункеровкой судов и несением готовности по ЛАРН в Большом порту Санкт-Петербург, а также в портах Новороссийск, Темрюк, Кавказ и Туапсе. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Станиславу Корнееву (34%), Галине Куракиной (33%) и Елене Ятвецки (33%). ООО «Нева Ойл» в равных долях принадлежит Игорю Тяну и Сергею Яковлеву. 66% долей ООО «Балтийская топливная компания» оформлены на «Неву Ойл», 34% принадлежат Станиславу Корнееву, который также является её генеральным директором.