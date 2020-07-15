FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.13р80.62р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.07.2020 12:10
0
Печать

В Приморском районе открыта новая подстанция «Ленэнерго». Людей на ней нет

В Приморском районе введена в эксплуатацию распределительная подстанция 110/10 кВ «Каменка». От нее запитают новостройки и производственную площадку «Новоорловская».

Подстанция расположена по адресу: Парашютная, 68, к. 2. Обслуживается и контролируется она дистанционно с помощью искусственного интеллекта и не требует постоянного присутствия дежурного и экспутационного персонала.

Рассчитана на новые жилые массивы Приморского и Выборгского районов, а также площадку «Новоорловская» Особой экономической зоны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний