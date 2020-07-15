В Приморском районе открыта новая подстанция «Ленэнерго». Людей на ней нет

В Приморском районе введена в эксплуатацию распределительная подстанция 110/10 кВ «Каменка». От нее запитают новостройки и производственную площадку «Новоорловская».

Подстанция расположена по адресу: Парашютная, 68, к. 2. Обслуживается и контролируется она дистанционно с помощью искусственного интеллекта и не требует постоянного присутствия дежурного и экспутационного персонала.

Рассчитана на новые жилые массивы Приморского и Выборгского районов, а также площадку «Новоорловская» Особой экономической зоны.