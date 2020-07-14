Квартиру экс-главы МО «Введенский», в которой накрыли подпольное казино, выставили на продажу
Пятикомнатную квартиру в здании на Кронверкском проспекте, которая принадлежит экс-главе МО «Введенский» Олегу Калядину, выставили на продажу. Объявление заметил телеграм-канал «Ротонда». Хозяин квартиры подал в отставку после того, как в феврале полиция накрыла там нелегальное казино.
В объявлении, которое опубликовали на одном из профильных ресурсов, указана площадь жилья — 220,1 кв. м. Такая квартира в здании, согласно данным РГИС, одна. Она принадлежит Олегу Калядину, который после скандала с подпольным казино ушел с должности и был лишен членства в «Единой России».
Утверждение, что на продажу выставили именно эту квартиру, подтверждает и идентичность интерьеров, запечатленных на видео с рейда правоохранителей, и фото, иллюстрирующих предложение.
Сам Калядин, напомним, дал показания, что не имеет отношения к нелегальному казино. По словам мундепа, он сдал квартиру и не обладал информацией, как именно эксплуатируют жильцы квадратные метры.
В объявлении указано, что реализовать объект собственник готов за сумму более 30 млн рублей. Это квартира с витражными окнами, действующими историческими каминами и лепниной на потолке.