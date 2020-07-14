Пятикомнатную квартиру в здании на Кронверкском проспекте, которая принадлежит экс-главе МО «Введенский» Олегу Калядину, выставили на продажу. Объявление заметил телеграм-канал «Ротонда». Хозяин квартиры подал в отставку после того, как в феврале полиция накрыла там нелегальное казино.

В объявлении, которое опубликовали на одном из профильных ресурсов, указана площадь жилья — 220,1 кв. м. Такая квартира в здании, согласно данным РГИС, одна. Она принадлежит Олегу Калядину, который после скандала с подпольным казино ушел с должности и был лишен членства в «Единой России».