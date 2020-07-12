Петербуржец Роберт Шварцман вышел на 1-е место в чемпионате «Формулы-2». Свою победу он посвятил отцу, умершему от коронавируса
В австрийском городе Штирия в воскресенье, 12 июля, завершился второй этап чемпионата гоночной серии «Формула-2». По его итогу петербургский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», вышел на первое место, несмотря на сход во второй гонке.
Первую гонку, прошедшую накануне, Шварцман выиграл. Этот успех стал для него первым в «Формуле-2».
Super Shwartzman! 🦸♂️#AustrianGP 🇦🇹 #F2 pic.twitter.com/uUrkghNIiP— Formula 2 (@FIA_F2) July 11, 2020
Второе место занял гонщик «Карлина» Юки Цунода, третье – Чжоу Гуаньюй из «Виртуози».
Свою победу Шварцман посвятил отцу, который умер в апреле от коронавируса.
Już na pierwszym zakręcie wyścig kończy wczorajszy zwycięzca Rob Shwartzman. Prosty błąd powoduje pierwszy DNF Rosjanina. #F2 #ElevenF1 #F1PL pic.twitter.com/xDbwYm2962— Tiago Porco 🇵🇱 🇧🇲 (@Porco_Tiago) July 12, 2020
В итоге первое место занял Кристиан Лундгор из «АРТ». Не смотря на эту неудачу, петербуржец сумел сохранить лидерство в общем зачёте.
Положение в личном зачете выглядит так:
1. Роберт Шварцман – 48 очков
2. Кристиан Лундгор – 43
3. Каллум Айлотт – 43.
Следующий этап «Формулы-2» пройдёт в Венгрии с 17 по 19 июля.
О том, как он стал гонщиком и о том, кто ему помогал на этом пути, Роберт Шварцман рассказывал в интервью «Фонтанке».