В австрийском городе Штирия в воскресенье, 12 июля, завершился второй этап чемпионата гоночной серии «Формула-2». По его итогу петербургский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», вышел на первое место, несмотря на сход во второй гонке.



Первую гонку, прошедшую накануне, Шварцман выиграл. Этот успех стал для него первым в «Формуле-2».