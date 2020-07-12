В ночь с субботы на воскресенье правоохранители Центрального района вновь провели профилактические рейды по барам Петербурга. В отдел полиции попали 27 любителей выпить в неположенном месте и двое хулиганов. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Проверке подверглись бары и горожане, которые оказались в это время поблизости. В питейных заведениях зафиксировали два случая продажи алкоголя несовершеннолетним, еще в одном баре правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 бутылок спиртного.

В отделении полиции оказались 29 человек. Двое — за мелкое хулиганство, остальные — за распитие алкоголя в неположенных местах. Кроме того, восьмерых направили на освидетельствование по статье административного кодекса РФ о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Дорожная полиция составила 24 протокола, семь из них — за неправильную тонировку стекол транспортных средств.

Аналогичный рейд был проведён по Думской и Рубинштейна и в ночь на субботу.