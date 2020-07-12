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12.07.2020 15:07
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Ночной рейд полиции по центру Петербурга: полсотни бутылок незаконного алкоголя и почти три десятка нарушителей

В ночь с субботы на воскресенье правоохранители Центрального района вновь провели профилактические рейды по барам Петербурга. В отдел полиции попали 27 любителей выпить в неположенном месте и двое хулиганов. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Проверке подверглись бары и горожане, которые оказались в это время поблизости. В питейных заведениях зафиксировали два случая продажи алкоголя несовершеннолетним, еще в одном баре правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 бутылок спиртного.

В отделении полиции оказались 29 человек. Двое — за мелкое хулиганство, остальные — за распитие алкоголя в неположенных местах. Кроме того, восьмерых направили на освидетельствование по статье административного кодекса РФ о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Дорожная полиция составила 24 протокола, семь из них — за неправильную тонировку стекол транспортных средств.

Аналогичный рейд был проведён по Думской и Рубинштейна и в ночь на субботу.

Регулярные визиты на улицу правоохранительных органов, жалобы местных жителей и даже самих рестораторов вынудили Смольный задуматься о том, как навести на Рубинштейна порядок.

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Комментарии (3)

Артём Беляев
Отправить их лес валить!
All All
Под Вантовый мост рядом с Алмаз Антеем пусть приедут хоть раз. Там распитие и шашлыки мызыкой каждый день. У начальника Невского РУВД наверно ресурсов не хватает там ППС поставить. Может быть менять пора.
kobr
50 бутылок изъяли? Сегодня, наверное, не пойдут ))).
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