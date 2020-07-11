Как и обещали в ГУ МВД, рейды по барной и клубной улицам Петербурга стали регулярными, очередная пятница на Рубинштейна и Думской не обошлась без внимания полиции. «Улов» на этот раз — 38 человек.



Как сообщают в главке, основные нарушения все те же — продажа алкоголя несовершеннолетним и без лицензии. Один из рестораторов получил протокол за нарушение закона о тишине, из другого заведения забрали 30 литров алкоголя.

