Гуляющие, пьющие, местные и полицейские. Тусовщикам с Думской и Рубинштейна снова составили компанию люди в форме
Как и обещали в ГУ МВД, рейды по барной и клубной улицам Петербурга стали регулярными, очередная пятница на Рубинштейна и Думской не обошлась без внимания полиции. «Улов» на этот раз — 38 человек.
Как сообщают в главке, основные нарушения все те же — продажа алкоголя несовершеннолетним и без лицензии. Один из рестораторов получил протокол за нарушение закона о тишине, из другого заведения забрали 30 литров алкоголя.
ГУ МВД по СПб и ЛО
«Особое внимание полицейские уделили проверке автомобилей на предмет хранения (употребления) водителями либо пассажирами запрещенных веществ. Сотрудниками ГИБДД при содействии полицейских кинологов было осмотрено сразу несколько транспортных средств. В этой области нарушений не выявлено», — отметили в управлении и добавили, что в одной из машин нашли травматическое оружие.
«По результатам профилактических мероприятий в территориальные отделы полиции доставлены 38 человек. Большинство нарушений связаны с потреблением спиртного в неположенном месте (29 человек) и мелким хулиганством (6 человек). Еще два человека привлечены к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и еще одному назначен штраф за нарушение правил проведения мероприятий в период ограничительных мер», — рассказали о результатах рейда в полиции.
Регулярные визиты на улицу правоохранительных органов, жалобы местных жителей и даже самих рестораторов вынудили Смольный задуматься о том, как навести на Рубинштейна порядок.