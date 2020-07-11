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11.07.2020 15:13
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Гуляющие, пьющие, местные и полицейские. Тусовщикам с Думской и Рубинштейна снова составили компанию люди в форме

Как и обещали в ГУ МВД, рейды по барной и клубной улицам Петербурга стали регулярными, очередная пятница на Рубинштейна и Думской не обошлась без внимания полиции. «Улов» на этот раз — 38 человек.

Как сообщают в главке, основные нарушения все те же — продажа алкоголя несовершеннолетним и без лицензии. Один из рестораторов получил протокол за нарушение закона о тишине, из другого заведения забрали 30 литров алкоголя.

ГУ МВД по СПб и ЛО 

«Особое внимание полицейские уделили проверке автомобилей на предмет хранения (употребления) водителями либо пассажирами запрещенных веществ. Сотрудниками ГИБДД при содействии полицейских кинологов было осмотрено сразу несколько транспортных средств. В этой области нарушений не выявлено», — отметили в управлении и добавили, что в одной из машин нашли травматическое оружие.

«По результатам профилактических мероприятий в территориальные отделы полиции доставлены 38 человек. Большинство нарушений связаны с потреблением спиртного в неположенном месте (29 человек) и мелким хулиганством (6 человек). Еще два человека привлечены к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и еще одному назначен штраф за нарушение правил проведения мероприятий в период ограничительных мер», — рассказали о результатах рейда в полиции.

Регулярные визиты на улицу правоохранительных органов, жалобы местных жителей и даже самих рестораторов вынудили Смольный задуматься о том, как навести на Рубинштейна порядок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Фонтанка совсем пожелтела(с). Лишнюю букву "и" в заголовок засунула.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... не выявлено ?))), значит в доле .... Грибоедова/Ломоносова как была в шариках, так и теперь .... Гороховая, Александровский парк ... у притона на Конногвардейском ночью даже пожарники стояли, "догулялись" видать ....
RemyMartin
"Рубельштейна, 24" (с)
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