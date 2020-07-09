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09.07.2020 14:04
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Под Гатчиной встретились две беды России: сквозь недавно отремонтированную дорогу проложили трубу

У свежеотремонтированного участка дороги в Гатчинском районе Ленобласти обнаружился незапланированный «аксессуар»: некто сделал прокол и проложил сквозь нее трубу с водой. Теперь дорожники ищут, чьих рук дело.

Как сообщили 9 июля в дорожном комитете Ленобласти, около деревни Большие Борницы неизвестные сделали незаконный «прокол» основания региональной дороги Гатчина — Ополье на участке, который был недавно отремонтирован. В проделанный тоннель под трассой вставили футляр с водоводом, который проходил под дорогой и исчезал в лесах.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Трубу обнаружили дорожники, которые обустраивают рядом остановку. По указанию ГКУ «Ленавтодор» подрядчик вместе со специалистами Гатчинского ДРСУ вытащил трубу из-под дороги при помощи погрузчика. Водовод был не подключен, так что серьезных последствий удалось избежать.

Дорожный комитет Ленобласти

Как отмечают в комитете, незаконный «прокол» опасен тем, что повредил основание дороги, и это могло привести к просадке свежего асфальта. Поскольку те, кто выполнял работы, не получали техусловий от «Ленавтодора», никто не может гарантировать, что они соблюдали все необходимые технологии «прокола».

Сейчас дорожники ищут исполнителя работ, чтобы потребовать возмещения ущерба, нанесенного госимуществу.

На дороге Гатчина — Ополье по заказу «Ленавтодора» ремонтируют участок в Гатчинском районе от поселка Войсковицы через Елизаветино до границы Волосовского района. Завершить работы планируется в конце июля.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (3)

f0ntan
Сам Ленавтодор не лучше. Экономит на путепроводах и развязках. При строительстве дублера Киевского шоссе уничтожил дорогу Красное Село-Гатчина - Павловск, потому что новый 6-полосный дублер разрезал ту дорогу, а ни туннель, ни путепровод на дороге Павловск - Гатчина в Ленавтодор не сделал. В результате, чтобы проехать из Павловска в Гатчину, надо крутить кругами, выезжать на новое Киевское шоссе и снова съезжать на дорогу Павловск - Гатчина. В Питерской части Киевского шоссе (в 78 регионе) многоуровневые развязки сделаны на каждом перекрестке, даже на перекрестке с дорогой в деревни Кондакопшино и Лесное. В этом разница областного Ленавтодора, который умеет только засыпать незаконные съезды, и городского Комитета по благоустройству
VladimirPu
Некто сделал прокол и проложил сквозь нее трубу с водой.
Водовод был не подключен. Куда дели воду? Которая в трубе была?
White Elk
Заметил на середине участка трассы М-11 между СПб и В.Новгородом - к дороге подобрался газопровод нехилого диаметра. Здесь тоже будут делать "прокол" или дорогу перекопают?
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