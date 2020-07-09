У свежеотремонтированного участка дороги в Гатчинском районе Ленобласти обнаружился незапланированный «аксессуар»: некто сделал прокол и проложил сквозь нее трубу с водой. Теперь дорожники ищут, чьих рук дело.



Как сообщили 9 июля в дорожном комитете Ленобласти, около деревни Большие Борницы неизвестные сделали незаконный «прокол» основания региональной дороги Гатчина — Ополье на участке, который был недавно отремонтирован. В проделанный тоннель под трассой вставили футляр с водоводом, который проходил под дорогой и исчезал в лесах.