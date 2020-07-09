Под Гатчиной встретились две беды России: сквозь недавно отремонтированную дорогу проложили трубу
У свежеотремонтированного участка дороги в Гатчинском районе Ленобласти обнаружился незапланированный «аксессуар»: некто сделал прокол и проложил сквозь нее трубу с водой. Теперь дорожники ищут, чьих рук дело.
Как сообщили 9 июля в дорожном комитете Ленобласти, около деревни Большие Борницы неизвестные сделали незаконный «прокол» основания региональной дороги Гатчина — Ополье на участке, который был недавно отремонтирован. В проделанный тоннель под трассой вставили футляр с водоводом, который проходил под дорогой и исчезал в лесах.
Трубу обнаружили дорожники, которые обустраивают рядом остановку. По указанию ГКУ «Ленавтодор» подрядчик вместе со специалистами Гатчинского ДРСУ вытащил трубу из-под дороги при помощи погрузчика. Водовод был не подключен, так что серьезных последствий удалось избежать.
Дорожный комитет Ленобласти
Как отмечают в комитете, незаконный «прокол» опасен тем, что повредил основание дороги, и это могло привести к просадке свежего асфальта. Поскольку те, кто выполнял работы, не получали техусловий от «Ленавтодора», никто не может гарантировать, что они соблюдали все необходимые технологии «прокола».
Сейчас дорожники ищут исполнителя работ, чтобы потребовать возмещения ущерба, нанесенного госимуществу.
На дороге Гатчина — Ополье по заказу «Ленавтодора» ремонтируют участок в Гатчинском районе от поселка Войсковицы через Елизаветино до границы Волосовского района. Завершить работы планируется в конце июля.