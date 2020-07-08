FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.07.2020 15:36
2
Печать

Фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» пройдет 8 августа. Открыта регистрация на главное приключение лета

Юбилейный, пятый фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» стартует в Петербурге ровно через месяц — 8 августа. Реки и каналы в центре города вновь наполнятся яркими сапсёрферами в самых сумасшедших костюмах.

Фото: «Фонтанка.ру»

За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга.

Посмотреть и прочитать о том, как это было в прошлые годы, вы можете:

в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»

— в социальных сетях события

на странице в ВК

на странице в ФБ

в инстаграме fontankasup

Зарегистрироваться для участия в главном приключении лета можно на сайте fontankasup.ru.

Участие в фестивале «Фонтанка-SUP» бесплатное.

На данный момент количество участников не ограничено. Регистрация будет закрыта за несколько дней до проведения «SUP-Феста». Вся уточняющая информация по этому поводу будет опубликована на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Напомним, что в 2019 году в водном карнавале приняли участие более 1000 человек, что сделало его самым масштабным в истории и крупнейшим в Восточной Европе. «Фонтанка-SUP» вошел в новостную повестку ведущих мировых СМИ.

SUP — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

Фото: «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

262138771
🍔 🐷Набрали лишний веc на cамоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/zodiet
krasnonosov
Парады, голосования, ходячие кладбища... "Ф" решила внести свой вклад в пандемию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний