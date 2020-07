Напомним, что в 2019 году в водном карнавале приняли участие более 1000 человек, что сделало его самым масштабным в истории и крупнейшим в Восточной Европе. «Фонтанка-SUP» вошел в новостную повестку ведущих мировых СМИ.

SUP — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.