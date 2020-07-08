Квят: Не встал на колено в поддержку темнокожих, потому что это против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему он не встал на колено во время акции в поддержку движения Black Lives Matter на открытии сезона-2020 в Австрии. Как заявил россиянин в прямом эфире Первого канала, это против его менталитета.
«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом. Мы все гонщики, мы все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», — подчеркнул Квят.
Квят был одним из шести гонщиков «Формулы-1», кто не стал преклонять колено 8 июля. Помимо россиянина, колено не стали преклонять Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен и Антонио Джовинацци (оба — «Альфа Ромео»), Карлос Сайнс («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).
Движение Black Lives Matter возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В США это вылилось в беспорядки и погромы по всей стране. Постепенно акции протеста против расового неравенства перебрались в Европу, где также переросли в массовые беспорядки.
Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности.