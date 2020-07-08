Квят: Не встал на колено в поддержку темнокожих, потому что это против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему он не встал на колено во время акции в поддержку движения Black Lives Matter на открытии сезона-2020 в Австрии. Как заявил россиянин в прямом эфире Первого канала, это против его менталитета.



«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом. Мы все гонщики, мы все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», — подчеркнул Квят.