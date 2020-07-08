FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.07.2020 11:28
7
Печать

Квят: Не встал на колено в поддержку темнокожих, потому что это против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему он не встал на колено во время акции в поддержку движения Black Lives Matter на открытии сезона-2020 в Австрии. Как заявил россиянин в прямом эфире Первого канала, это против его менталитета.

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом. Мы все гонщики, мы все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», — подчеркнул Квят.

Квят был одним из шести гонщиков «Формулы-1», кто не стал преклонять колено 8 июля. Помимо россиянина, колено не стали преклонять Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен и Антонио Джовинацци (оба — «Альфа Ромео»), Карлос Сайнс («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).

Движение Black Lives Matter возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В США это вылилось в беспорядки и погромы по всей стране. Постепенно акции протеста против расового неравенства перебрались в Европу, где также переросли в массовые беспорядки.

Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

hedgehog_
эй вы там, темнокожие наши модераторы. вас оскорбляет что? наверное назвать негра черным это разжигание ненависти в вашей реальности?
260730831
Абсолютно согласен с Квятом, это уже какой то СЮР.... на колено встать перед темнокожими, если совершил убийство полицейский он пусть и ответит перед законом, а то развели какой то балаган
mynine
Никак не осуждаю ни тех, ни тех.
Каждый сам для себя решает, как ему поступать, насколько тот или иной поступок он считает для себя правильным.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний