Минкомсвязь не против, чтобы Telegram открыл офис в России

Минкомсвязь не возражает против открытия в России офиса Telegram, если компания примет такое решение. Об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев 1 июля.

«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — цитирует ТАСС ответ Шадаева на вопрос о том, как министерство отнесется к идее открытия российского офиса Telegram. Однако глава Минкомсвязи подчеркнул, что о подобных планах Павла Дурова ему неизвестно.