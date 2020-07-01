Минкомсвязь не против, чтобы Telegram открыл офис в России

Минкомсвязь не возражает против открытия в России офиса Telegram, если компания примет такое решение. Об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев 1 июля.
«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — цитирует ТАСС ответ Шадаева на вопрос о том, как министерство отнесется к идее открытия российского офиса Telegram. Однако глава Минкомсвязи подчеркнул, что о подобных планах Павла Дурова ему неизвестно.
Напомним, Telegram был официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа компании предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Все попытки Роскомнадзора прервать работу мессенджера заканчивались только сбоями в работе сторонних сайтов. 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой было принято решение о разблокировке Telegram. В Минкомсвязи объяснили это тем, что заблокировать мессенджер не получилось.