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01.07.2020 15:48
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Минкомсвязь не против, чтобы Telegram открыл офис в России

Минкомсвязь не возражает против открытия в России офиса Telegram, если компания примет такое решение. Об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев 1 июля.

«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — цитирует ТАСС ответ Шадаева на вопрос о том, как министерство отнесется к идее открытия российского офиса Telegram. Однако глава Минкомсвязи подчеркнул, что о подобных планах Павла Дурова ему неизвестно.

Напомним, Telegram был официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа компании предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Все попытки Роскомнадзора прервать работу мессенджера заканчивались только сбоями в работе сторонних сайтов. 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой было принято решение о разблокировке Telegram. В Минкомсвязи объяснили это тем, что заблокировать мессенджер не получилось.

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Комментарии (2)

PupkinVasya
Бу-га-га!
Ответ на эту добрую инициативу примерно ясен. Интрига только в том, сможет ли он уложиться в рамки цензурного "Ищи дурака в зеркале!", или для точного выражения мысли потребуются более яркие выражения.
Единственной функцией юрлица Telegram в России в сложившейся парадигме может быть облегчение взаимодействия Роскомпозора с ФССП в вопросе взимания милионных штрафов.
severt
Чтобы сподручней было врываться омоном и производить обыски?
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