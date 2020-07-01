Киев усиливает карантинные меры. Виной тому — рост заболеваемости COVID-19

Отмена практически всех карантинных мер, принятых на Украине в начале пандемии COVID-19, похоже, оказалась преждевременной. Кабинет министров страны возвращается к ограничениям, и прежде всего в столице страны, из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. О чем идет речь, рассказал журналистам 1 июля на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, которые приводит официальный сайт мэрии Киева, за последние сутки в столице выявлен 101 случай этого опасного заболевания. «Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели в том числе и 7 медиков. На сегодня в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил Виталий Кличко.