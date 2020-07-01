Число случаев инфицирования COVID-19 на Украине подошло к 45 тысячам
Количество выявленных случаев заболевания новым коронавирусом на Украине достигло 44 998 тыс., следует из опубликованных 1 июля данных украинского Минздрава.
За сутки коронавирус был диагностирован у 664 человек. Всего за весь период на Украине выздоровели более 19,5 тыс. человек после прохождения лечения от COVID-19. От вызванных инфекцией осложнений за сутки скончались 14 человек, общее число летальных случаев достигло 1173.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал власти готовиться ко второй волне коронавируса.