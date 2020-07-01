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01.07.2020 11:08
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Число случаев инфицирования COVID-19 на Украине подошло к 45 тысячам

Количество выявленных случаев заболевания новым коронавирусом на Украине достигло 44 998 тыс., следует из опубликованных 1 июля данных украинского Минздрава.

За сутки коронавирус был диагностирован у 664 человек. Всего за весь период на Украине выздоровели более 19,5 тыс. человек после прохождения лечения от COVID-19. От вызванных инфекцией осложнений за сутки скончались 14 человек, общее число летальных случаев достигло 1173.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал власти готовиться ко второй волне коронавируса.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Так у свидомых волеизъявления по изменениям нет. Ну и вот..
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