Президент Украины призвал готовиться ко второй волне COVID-19 в стране

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания 30 июня призвал все украинские власти готовиться ко второй волне COVID-19 в стране, сообщает его пресс-служба.

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», — заявил Зеленский.

По данным офиса президента Украины, правительство страны уже готовит больницы ко второй волне пандемии. Свободными числятся койки почти для 30 тыс. больных. Аппараты ИВЛ у медицинских учреждений есть в достаточном количестве.