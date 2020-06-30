Президент Украины призвал готовиться ко второй волне COVID-19 в стране
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания 30 июня призвал все украинские власти готовиться ко второй волне COVID-19 в стране, сообщает его пресс-служба.
Президент провів традиційну селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусу.— Офіс Президента (@APUkraine) June 30, 2020
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«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», — заявил Зеленский.
По данным офиса президента Украины, правительство страны уже готовит больницы ко второй волне пандемии. Свободными числятся койки почти для 30 тыс. больных. Аппараты ИВЛ у медицинских учреждений есть в достаточном количестве.
По последним данным Минздрава Украины, 30 июня число случаев заражения в стране превысило 44 тысячи, зарегистрировано 1159 летальных случаев и 19 115 случаев выздоровления.